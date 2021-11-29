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ДБР викрило майже 40 зрадників серед посадовців і правоохоронців

ДБР викрило майже 40 зрадників серед посадовців і правоохоронців
ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями. Провадження відкриті за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога".

"Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську.

Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях".

Деталі: У ДБР наголосили, що фіксують лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити Батьківщину.

Викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

Всі зрадники будуть затримані та понесуть сувору відповідальність перед законом, підкреслили в ДБР.

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Теги: ДБР, посадовці, деравжан зрада
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