Митниця передала ЗСУ 650 конфіскованих автомобілів





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Митники передали оборонцям України 650 автомобілів загальною вартістю 105 млн грн, а також товарів на 10 млн грн, серед яких цигарки, медпрепарати, продукти харчування, комп'ютерну техніку, товари військового призначення тощо.



Конфісковане майно передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 №186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил", а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України "Про правовий режим воєнного стану".



Днями Уряд спростив процедуру пропуску гуманітарної допомоги через кордон. Зараз для цього перевізнику потрібно заповнити спеціальну декларацію, у якій всього 10 позицій, повідомив Олександр Щуцький, перший заступник Голови Держмитслужби України.



“Є спроби під виглядом гуманітарного вантажу завезти товарну контрабанду. Держмитслужба та ОВА попереджають: якщо раніше це був просто протокол і штраф, то зараз товар, транспортні засоби будуть конфісковані і передані Збройним Силам або військовій адміністрації”, – наголосив Олександр Щуцький.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всього за 14 днів митниці Держмитслужби передали на потреби ЗСУ конфіскованих товарів та транспортних засобів на 115 млн гривень.Про це повідомляє 24 Avto. Митники передали оборонцям України 650 автомобілів загальною вартістю 105 млн грн, а також товарів на 10 млн грн, серед яких цигарки, медпрепарати, продукти харчування, комп'ютерну техніку, товари військового призначення тощо.Конфісковане майно передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 №186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил", а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України "Про правовий режим воєнного стану".Днями Уряд спростив процедуру пропуску гуманітарної допомоги через кордон. Зараз для цього перевізнику потрібно заповнити спеціальну декларацію, у якій всього 10 позицій, повідомив Олександр Щуцький, перший заступник Голови Держмитслужби України.“Є спроби під виглядом гуманітарного вантажу завезти товарну контрабанду. Держмитслужба та ОВА попереджають: якщо раніше це був просто протокол і штраф, то зараз товар, транспортні засоби будуть конфісковані і передані Збройним Силам або військовій адміністрації”, – наголосив Олександр Щуцький.

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