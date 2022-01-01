Українські військові збили російський винищувач
Сьогодні, 17:40
Сьогодні, 10 березня, близько 01:30 бійцями 10 Гірсько-штурмової бригади був збитий російський літак Су-25 (бортовий номер 10).
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10 Гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу. Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10 Гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу. Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі
Сьогодні, 18:12
Як уникнути переохолодження в умовах війни: поради від ДСНС
Сьогодні, 18:01
Українські військові збили російський винищувач
Сьогодні, 17:40
Митниця передала ЗСУ 650 конфіскованих автомобілів
Сьогодні, 17:35
Медіа