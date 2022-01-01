Українські військові збили російський винищувач





Про це повідомляють на сторінці бригади.



"Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10 Гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу. Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 березня, близько 01:30 бійцями 10 Гірсько-штурмової бригади був збитий російський літак Су-25 (бортовий номер 10).Про це повідомляють на сторінці бригади."Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10 Гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу. Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі", - йдеться в повідомленні.

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