Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі
Сьогодні, 18:12
Система грошових переказів Western Union тимчасово зупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Про це пише Українська правда з посиланням на пресслужбу компанії.
"Ми знаходимося в діалозі з широким спектром зацікавлених сторін та намагємося ухвалити правильне рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі. Ми провели ретельну оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема наслідків для наших товаришів по команді, партнерів і клієнтів", – пише Western Union.
Зрештою з огляду на трагічні наслідки тривалого нападу Росії на Україну компанія ухвалила рішення призупинити операції в Росії та Білорусі.
"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення", – резюмує компанія.
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Про це пише Українська правда з посиланням на пресслужбу компанії.
"Ми знаходимося в діалозі з широким спектром зацікавлених сторін та намагємося ухвалити правильне рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі. Ми провели ретельну оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема наслідків для наших товаришів по команді, партнерів і клієнтів", – пише Western Union.
Зрештою з огляду на трагічні наслідки тривалого нападу Росії на Україну компанія ухвалила рішення призупинити операції в Росії та Білорусі.
"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення", – резюмує компанія.
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