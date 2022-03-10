Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі





Про це пише



"Ми знаходимося в діалозі з широким спектром зацікавлених сторін та намагємося ухвалити правильне рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі. Ми провели ретельну оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема наслідків для наших товаришів по команді, партнерів і клієнтів", – пише Western Union.



Зрештою з огляду на трагічні наслідки тривалого нападу Росії на Україну компанія ухвалила рішення призупинити операції в Росії та Білорусі.



"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення", – резюмує компанія.

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