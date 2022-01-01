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У Росії поширюють фейк про те, що пологовий у Маріуполі не працював: там нібито була база військових

У Росії поширюють фейк про те, що пологовий у Маріуполі не працював: там нібито була база військових
Учора, 9 березня, вороги обстріляли пологовий будинок та лікарню в Маріуполі. Тепер у Росії поширюють фейк про те, що пологовий будинок нібито давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постанова.

«Це – нелюдський вчинок, за який окупантам обов’язково доведеться суворо відповідати: і перед нашими воїнами, і перед Гаазьким трибуналом. Весь світ здригнувся від такого звірства!» - йдеться у дописі.

Зараз Росія вже намагається запускати різноманітні фейки про обстріл Маріуполя. Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні.

«Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж «бандерівців і нацистів»?), про яких офіційно говорить російське міноборони… Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну», - інформують в СБУ.

Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ.

За даними СБУ, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій.

"Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже – будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до Перемоги України!" - сказали в СБУ.

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Теги: пологовий, Маріуполь, фейк, Росія, війна, обстріли
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