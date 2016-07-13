Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, – прем’єр Нідерландів
Сьогодні, 19:22
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.
Про це Рютте заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Версалі в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Рютте сказав, що Нідерланди стали однією із країн, яка першою вийшла з військовою підтримкою України, та однією з перших, хто виступив за потужний санкційний пакет проти Росії. Утім, щодо можливості прискореного вступу України в ЄС Рютте не бачить перспектив.
"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує", - заявив нідерландський прем’єр.
Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру чи прискорений процес приєднання. "Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Рютте заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Версалі в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Рютте сказав, що Нідерланди стали однією із країн, яка першою вийшла з військовою підтримкою України, та однією з перших, хто виступив за потужний санкційний пакет проти Росії. Утім, щодо можливості прискореного вступу України в ЄС Рютте не бачить перспектив.
"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує", - заявив нідерландський прем’єр.
Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру чи прискорений процес приєднання. "Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські захисники відбили у росіян ракетно-гарматний комплекс
Сьогодні, 19:53
Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, – прем’єр Нідерландів
Сьогодні, 19:22
На Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:42
У Росії поширюють фейк про те, що пологовий у Маріуполі не працював: там нібито була база військових
Сьогодні, 18:20
Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі
Сьогодні, 18:12
Медіа