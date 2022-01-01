ЗСУ захопили ще один «Панцир С-1»





Про це інформує командування ССО ЗСУ у



"ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1",

– йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, на Чернігівщині



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія 15-й день повномасштабно атакує Україну. Збройні Сили України успішно відбивають напади російських вбивць.Про це інформує командування ССО ЗСУ у Фейсбук "ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1",– йдеться у повідомлені.Нагадаємо, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон : ситуація в регіонах станом на 18:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію