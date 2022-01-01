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ЗСУ захопили ще один «Панцир С-1»

ЗСУ захопили ще один «Панцир С-1»
Росія 15-й день повномасштабно атакує Україну. Збройні Сили України успішно відбивають напади російських вбивць.

Про це інформує командування ССО ЗСУ у Фейсбук.

"ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1",
– йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон: ситуація в регіонах станом на 18:00.

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Теги: трофей, ЗСУ, окупанти
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