ЗСУ захопили ще один «Панцир С-1»
Сьогодні, 20:10
Росія 15-й день повномасштабно атакує Україну. Збройні Сили України успішно відбивають напади російських вбивць.
Про це інформує командування ССО ЗСУ у Фейсбук.
"ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1",
– йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон: ситуація в регіонах станом на 18:00.
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Про це інформує командування ССО ЗСУ у Фейсбук.
"ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1",
– йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон: ситуація в регіонах станом на 18:00.
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