На межі Волинської і Рівненської областей чули вибухи: що кажуть у військовій адміністрації
Сьогодні, 20:16
У декількох селах колишнього Ківерцівського, а тепер Луцького району чули вибухи.
Читачі Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили, що чули вибухи щонайменше в районі сіл Цумань та Дерно орієнтовно о 14 годині 10 березня.
Зауважують також, що бачили дим.
У Волинській обласній військовій адміністрації до вечора ситуацію не коментували.
Зрештою, увечері керівник військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що, за попередньою інформацією, у повітрі був зафіксований безпілотний об’єкт і військові знешкодили його, спрацювавши на випередження.
"Відповідаю на питання, чому не спрацювала «повітряна тривога». Тому що ніякої загрози населенню не було", - сказав Погуляйко.
Він нагадав, що на Волині діє заборона використання літальних апаратів.
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Читачі Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили, що чули вибухи щонайменше в районі сіл Цумань та Дерно орієнтовно о 14 годині 10 березня.
Зауважують також, що бачили дим.
У Волинській обласній військовій адміністрації до вечора ситуацію не коментували.
Зрештою, увечері керівник військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що, за попередньою інформацією, у повітрі був зафіксований безпілотний об’єкт і військові знешкодили його, спрацювавши на випередження.
"Відповідаю на питання, чому не спрацювала «повітряна тривога». Тому що ніякої загрози населенню не було", - сказав Погуляйко.
Він нагадав, що на Волині діє заборона використання літальних апаратів.
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