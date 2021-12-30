На межі Волинської і Рівненської областей чули вибухи: що кажуть у військовій адміністрації

На межі Волинської і Рівненської областей чули вибухи: що кажуть у військовій адміністрації
У декількох селах колишнього Ківерцівського, а тепер Луцького району чули вибухи.

Читачі Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили, що чули вибухи щонайменше в районі сіл Цумань та Дерно орієнтовно о 14 годині 10 березня.

Зауважують також, що бачили дим.

У Волинській обласній військовій адміністрації до вечора ситуацію не коментували.

Зрештою, увечері керівник військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що, за попередньою інформацією, у повітрі був зафіксований безпілотний об’єкт і військові знешкодили його, спрацювавши на випередження.

"Відповідаю на питання, чому не спрацювала «повітряна тривога». Тому що ніякої загрози населенню не було", - сказав Погуляйко.

Він нагадав, що на Волині діє заборона використання літальних апаратів.










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Теги: Вибух, Дерно, Цумань
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