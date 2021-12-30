На межі Волинської і Рівненської областей чули вибухи: що кажуть у військовій адміністрації

У декількох селах колишнього Ківерцівського, а тепер Луцького району чули вибухи.Читачіповідомили, що чули вибухи щонайменше в районі сіл Цумань та Дерно орієнтовно о 14 годині 10 березня.Зауважують також, що бачили дим.У Волинській обласній військовій адміністрації до вечора ситуацію не коментували.Зрештою, увечері керівник військової адміністраціїзазначив, що, за попередньою інформацією, у повітрі був зафіксований безпілотний об’єкт і військові знешкодили його, спрацювавши на випередження."Відповідаю на питання, чому не спрацювала «повітряна тривога». Тому що ніякої загрози населенню не було", - сказав Погуляйко.Він нагадав, що на Волині діє заборона використання літальних апаратів.