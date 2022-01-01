Українські захисники відбили у росіян ракетно-гарматний комплекс





Про це повідомляє пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.



"ССО працюють. Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1"", - йдеться у повідомленні.

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