Українські захисники відбили у росіян ракетно-гарматний комплекс
Сьогодні, 19:53
Українські захисники відвоювали у російських окупантів самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
Про це повідомляє пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"ССО працюють. Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1"", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"ССО працюють. Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1"", - йдеться у повідомленні.
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