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Українські захисники відбили у росіян ракетно-гарматний комплекс

Українські захисники відбили у росіян ракетно-гарматний комплекс
Українські захисники відвоювали у російських окупантів самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Про це повідомляє пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"ССО працюють. Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1"", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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