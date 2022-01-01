Розповіли, на що витратили зібрані кошти від криптофонду

Криптоспільнота активно підтримує Україну та нашу армію. Мінцифра допомогла придбати необхідні речі для ЗСУ за зібрані кошти криптофонду.Раніше в Україні створили спеціальні криптогаманці для збору коштів на потреби України боротьби з агресором.Наразі на зібрані гроші для ЗСУ вже придбали:- 5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів- 3125 тепловійзійної та нічної оптик- 3427 медичних засобів- 410 000 сухпайків- 500 касок- 60 раційУ майбутньому цей список буде зростати.Також зібрані кошти криптофондом буде витрачено на:- інформаційну протидію російській пропаганді,- світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні,- кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури,- забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів,- придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.Нагадують про реквізити крипторахунків, на які ви можете переказувати кошти на допомогу армії.Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1PEthereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCyDOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33HvSOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.