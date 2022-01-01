Розповіли, на що витратили зібрані кошти від криптофонду
Сьогодні, 20:31
Криптоспільнота активно підтримує Україну та нашу армію. Мінцифра допомогла придбати необхідні речі для ЗСУ за зібрані кошти криптофонду.
Раніше в Україні створили спеціальні криптогаманці для збору коштів на потреби України боротьби з агресором.
Наразі на зібрані гроші для ЗСУ вже придбали:
- 5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів
- 3125 тепловійзійної та нічної оптик
- 3427 медичних засобів
- 410 000 сухпайків
- 500 касок
- 60 рацій
У майбутньому цей список буде зростати.
Також зібрані кошти криптофондом буде витрачено на:
- інформаційну протидію російській пропаганді,
- світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні,
- кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури,
- забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів,
- придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.
Нагадують про реквізити крипторахунків, на які ви можете переказувати кошти на допомогу армії.
Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
Ethereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
SOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.
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Раніше в Україні створили спеціальні криптогаманці для збору коштів на потреби України боротьби з агресором.
Наразі на зібрані гроші для ЗСУ вже придбали:
- 5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів
- 3125 тепловійзійної та нічної оптик
- 3427 медичних засобів
- 410 000 сухпайків
- 500 касок
- 60 рацій
У майбутньому цей список буде зростати.
Також зібрані кошти криптофондом буде витрачено на:
- інформаційну протидію російській пропаганді,
- світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні,
- кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури,
- забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів,
- придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.
Нагадують про реквізити крипторахунків, на які ви можете переказувати кошти на допомогу армії.
Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
Ethereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
SOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.
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