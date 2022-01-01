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Розповіли, на що витратили зібрані кошти від криптофонду

Розповіли, на що витратили зібрані кошти від криптофонду
Криптоспільнота активно підтримує Україну та нашу армію. Мінцифра допомогла придбати необхідні речі для ЗСУ за зібрані кошти криптофонду.

Раніше в Україні створили спеціальні криптогаманці для збору коштів на потреби України боротьби з агресором.

Наразі на зібрані гроші для ЗСУ вже придбали:

- 5550 бронежилетів та 500 пластин для бронежилетів
- 3125 тепловійзійної та нічної оптик
- 3427 медичних засобів
- 410 000 сухпайків
- 500 касок
- 60 рацій

У майбутньому цей список буде зростати.
Розповіли, на що витратили зібрані кошти від криптофонду

Також зібрані кошти криптофондом буде витрачено на:

- інформаційну протидію російській пропаганді,
- світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні,
- кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури,
- забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів,
- придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.

Нагадують про реквізити крипторахунків, на які ви можете переказувати кошти на допомогу армії.

Bitcoin – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
Ethereum and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
SOL – 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.

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Теги: криптофонд, криптовалюта, ЗСУ
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