Світло переможе темряву: добрі новини від ВолиньPost за 10 березня

Четвер, 10 березня

П'ятнадцятий день в Україні триває повномасштабна війна, однак, ми сильні, ми не втомилися і ми єдині. Продовжуємо боротися з ворогом, чинимо запеклий опір на своїй землі і спростовуємо фейки. Разом радіємо успіхам вояків і віримо в перемогу добра і світла над злом і темрявою.в нескінченному потоці публікацій таки продовжує відшукувати позитив, аби наші читачі фокусувалися на. Позитив заряджає наш бойовий дух.Міжнародний валютний фонд затвердив надання $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні на тлі її боротьби з військовим вторгненням Російської Федерації.«Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ», - зазначив голова Харківської ОВАу Телеграм-каналі.У приміщенні гуртожитку Луцького ліцею № 28 охрестили дівчинку, яка народилася на Київщині.Жінка з трьома дітьми евакуювалися з села Старі Петрівці і тепер живуть в гуртожитку. Мілана народилася до війни, але охрестити її вдалося лише зараз.Палата представників США схвалила термінове виділення Україні допомоги - 13,6 млрд доларів. Вона призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.Американська компанія з виробництва віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, Brown-Forman, припиняє свою діяльність у Росії.До того ж Brown-Forman зазначила, що робить пожертвування ЮНІСЕФ та Міжнародному медичному корпусу, організаціям, які допомагають українським дітям та всім біженцям. Компанія наголошує, що підтримує контакт із українськими колегами, надає допомогу та фінансову підтримку, аби допомогти у цей скрутний час.«Друга армія світу - бутафорія. Українські хазяйновиті воїни дивуються. Колеса різні, стволи нечищені... навіть свою "гордість", позначку "Z", написали як "ЗЮ"», - кажуть українські військові. Але нам чужого не треба. Воїни 93-тьої ОМБр Холодний Яр обіцяють: снаряди обов'язково повернуться своїм власникам, нехай не ображаються.І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:особового складу - понад 12 000 осіб,танків ‒ 335 од,бойових броньованих машин ‒ 1105 од,артилерійських систем – 123 од,РСЗВ - 56 од,засоби ППО - 29 од,літаків – 49 од,гелікоптерів – 81 од,автомобільної техніки - 526 од,кораблі - 3 од,цистерн з ПММ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.Ще одна перемога. Українські військовослужбовці ліквідували російського полковника, який командував танковим полком окупантів. Ліквідувати офіцера РФ вдалося під час боїв у Броварському районі Київської області.Ще одна не менш чудова новина. Президентпідписав закон про примусове вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів.Згідно з документом, конфіскація майна РФ та резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості. Це пов’язано з тим, що Росія напала на Україну веде повномасштабну агресивну війну проти нашої країни і українського народу.Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!