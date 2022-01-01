В Україні подякували міністру оборони РФ за розкрадання грошей, передбачених на вторгнення
Сьогодні, 22:10
Національне агентство з питань запобігання корупції направили міністру обороні Росії Сергію Шойгу лист, в якому подякували за те, що російські військові ресурси, які були передбачені на напад на Україну були розкрадені ще до вторгнення.
Про це повідомляють на сайті НАЗК.
Очільник НАЗК Олексій Новіков подякував Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні.
Поміж свідчень впливу корупції на “боєздатність” російських військ зокрема вказано наступні (надало відповідні фото):
захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;
бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;
використання для пересування особового складу ЗИЛ-130.
Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.
Також у НАЗК звернули увагу на те, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах".
Копії листа також були направлені Державній думі РФ, Раді Федерації та Фонду боротьби з корупцією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті НАЗК.
Очільник НАЗК Олексій Новіков подякував Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні.
Поміж свідчень впливу корупції на “боєздатність” російських військ зокрема вказано наступні (надало відповідні фото):
захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;
бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;
використання для пересування особового складу ЗИЛ-130.
Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.
Також у НАЗК звернули увагу на те, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах".
Копії листа також були направлені Державній думі РФ, Раді Федерації та Фонду боротьби з корупцією.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шмигаль закликав українців виходити на роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
В Україні подякували міністру оборони РФ за розкрадання грошей, передбачених на вторгнення
Сьогодні, 22:10
Як церква у Луцьку допомагає біженцям. ВІДЕО
Сьогодні, 21:30
Медіа