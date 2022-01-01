В Україні подякували міністру оборони РФ за розкрадання грошей, передбачених на вторгнення

Національне агентство з питань запобігання корупції направили міністру обороні Росії Сергію Шойгу лист, в якому подякували за те, що російські військові ресурси, які були передбачені на напад на Україну були розкрадені ще до вторгнення.Про це повідомляють на сайті НАЗК.Очільник НАЗКподякував Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні.Поміж свідчень впливу корупції на “боєздатність” російських військ зокрема вказано наступні (надало відповідні фото):захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;використання для пересування особового складу ЗИЛ-130.Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.Також у НАЗК звернули увагу на те, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах".Копії листа також були направлені Державній думі РФ, Раді Федерації та Фонду боротьби з корупцією.