На Дніпропетровщині тероборонівці, риючи окопи, знайшли горщик епохи бронзи

На Дніпропетровщині представники тероборони, риючи окопи, знайшли горщик епохи ранньої бронзи.Інформацію про це Суспільному підтвердив старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені ЯворницькогоЗа його даними, біля горщика виявили останки людського поховання. Наразі знахідки – вже в музейників.Горщик, знайдений при створенні фортифікаційних спорудПісля закінчення війни археологи планують провести розвідку на місці знахідки.«Наразі горщик та череп – у музеї. Після війни зможемо розказати про чоловіка, який виявив і передав, віддячимо за свідоме ставлення до історичної спадщини», – зазначив співробітник музею.Що робити при виявленні пам'яток під час війниДмитро Романчук також нагадав, що існує пам’ятка про те, як діяти при виявленні артефактів під час війни, розроблена фахівцями.Зокрема, у разі виявлення пам’ятки рекомендують сфотографувати її на місцевості, поклавши поряд видовжений предмет, який би вказував на сторони світу, а вже потім обережно спакувати для передання спеціалістам.