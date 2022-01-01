На Дніпропетровщині тероборонівці, риючи окопи, знайшли горщик епохи бронзи
Сьогодні, 22:50
На Дніпропетровщині представники тероборони, риючи окопи, знайшли горщик епохи ранньої бронзи.
Інформацію про це Суспільному підтвердив старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Дмитро Романчук.
За його даними, біля горщика виявили останки людського поховання. Наразі знахідки – вже в музейників.
Горщик, знайдений при створенні фортифікаційних споруд
Після закінчення війни археологи планують провести розвідку на місці знахідки.
«Наразі горщик та череп – у музеї. Після війни зможемо розказати про чоловіка, який виявив і передав, віддячимо за свідоме ставлення до історичної спадщини», – зазначив співробітник музею.
Що робити при виявленні пам'яток під час війни
Дмитро Романчук також нагадав, що існує пам’ятка про те, як діяти при виявленні артефактів під час війни, розроблена фахівцями.
Зокрема, у разі виявлення пам’ятки рекомендують сфотографувати її на місцевості, поклавши поряд видовжений предмет, який би вказував на сторони світу, а вже потім обережно спакувати для передання спеціалістам.
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Інформацію про це Суспільному підтвердив старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Дмитро Романчук.
За його даними, біля горщика виявили останки людського поховання. Наразі знахідки – вже в музейників.
Горщик, знайдений при створенні фортифікаційних споруд
Після закінчення війни археологи планують провести розвідку на місці знахідки.
«Наразі горщик та череп – у музеї. Після війни зможемо розказати про чоловіка, який виявив і передав, віддячимо за свідоме ставлення до історичної спадщини», – зазначив співробітник музею.
Що робити при виявленні пам'яток під час війни
Дмитро Романчук також нагадав, що існує пам’ятка про те, як діяти при виявленні артефактів під час війни, розроблена фахівцями.
Зокрема, у разі виявлення пам’ятки рекомендують сфотографувати її на місцевості, поклавши поряд видовжений предмет, який би вказував на сторони світу, а вже потім обережно спакувати для передання спеціалістам.
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