Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО

Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали техніку, яку після бою забрали в окупантів.

Про це йдеться на сторінці бригади.

"Частина "свіжих" трофеїв князівських воїнів! Все "приїхало"... І техніка, і окупанти... Робили, робимо і будемо робити смерть ворогам!" - йдеться у дописі.

Також військові оприлюднили фото російської техніки та пообіцяли, що на цьому не зупиняться.
Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО

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Теги: Волинь, війна, 14 ОМБР
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