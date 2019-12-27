Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО





Про це йдеться на сторінці бригади.



"Частина "свіжих" трофеїв князівських воїнів! Все "приїхало"... І техніка, і окупанти... Робили, робимо і будемо робити смерть ворогам!" - йдеться у дописі.



Також військові оприлюднили фото російської техніки та пообіцяли, що на цьому не зупиняться.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали техніку, яку після бою забрали в окупантів.Про це йдеться на сторінці бригади."Частина "свіжих" трофеїв князівських воїнів! Все "приїхало"... І техніка, і окупанти... Робили, робимо і будемо робити смерть ворогам!" - йдеться у дописі.Також військові оприлюднили фото російської техніки та пообіцяли, що на цьому не зупиняться.

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