Військові 14 ОМБр показали захоплені в окупантів трофеї. ФОТО
10 березень, 23:51
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали техніку, яку після бою забрали в окупантів.
Про це йдеться на сторінці бригади.
"Частина "свіжих" трофеїв князівських воїнів! Все "приїхало"... І техніка, і окупанти... Робили, робимо і будемо робити смерть ворогам!" - йдеться у дописі.
Також військові оприлюднили фото російської техніки та пообіцяли, що на цьому не зупиняться.
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Про це йдеться на сторінці бригади.
"Частина "свіжих" трофеїв князівських воїнів! Все "приїхало"... І техніка, і окупанти... Робили, робимо і будемо робити смерть ворогам!" - йдеться у дописі.
Також військові оприлюднили фото російської техніки та пообіцяли, що на цьому не зупиняться.
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