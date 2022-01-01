Як працюють волинські підприємці в умовах воєнного стану. ВІДЕО





Про це розповіла



Сплата податків

Як розповіла Олена Нікотіна, підприємцям, які не мають можливості вчасно сплатити податки, уряд дозволив зробити це протягом дев’яноста діб, після скасування воєнного стану.



Підприємець центральному ринку Юрій Здіховський говорить: не буде користуватися цією пільгою.



"Це можливо з однієї сторони добре, але кожен має розуміти, що податки, це – надходження в бюджет, за які купується озброєння і допомога для людей", — каже чоловік.



Скористається зміною у законодавстві підприємиця Алла Ягнич.



Жінка каже: у воєнний стан у її торговій точці зараз відсутнє постачання та знизився товарообіг.



Відтермінування звітності

Відтепер суб’єкти господарювання можуть подати звітність як податкову, бухгалтерську та аудиторську протягом трьох місяців по закінченню воєнного стану.



Підприємиця Руслана Вознюк каже торгує на ринку насінням. З її слів, працюватиме, поки матиме товар, відповідно — вчасно подаватиме звітність. Товар вона закупила на два тижні. Потім каже: буде багато товару, якого не стане в Україні. Бо не буде можливості довозити.



"Наприклад цибулю-димку привозили з Одеси. Там людям зараз не до цибулі. Тому я не знаю, що буде за два-три тижня з нашою групою товарів і як ми будемо далі працювати", — говорить Руслана Вознюк.



Як працюють контролюючі органи

На період воєнного стану контролюючі органи не перевірятимуть підприємців, — каже податковиця Олена Нікотіна.



На Центральному ринку Луцька працює ветеринарна служба, фахівці роблять аналіз товару та контролюють якість продукції, — каже завідувач ринку Андрій Лисовець. Додає: інші контролюючі органи не приходить та не перевіряють.



За словами головної спеціалістки Держпродспоживслужби Інни Лавринок, на період воєнного стану, сектор контролю за регулюванням цінами моніторить ціни на продукти, лікарські засоби та роз’яснює заходи щодо дотримання законодавства.



Від початку року волинські підприємці сплатили майже два мільярди гривень податків до державного та місцевих бюджетів, — розповіла завідувачка сектору взаємодії Головного управління Державної податкової служби Волині Олена Нікотіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На період воєнного стану Уряд спростив умови ведення бізнесу.Про це розповіла Суспільному завідувачка сектору взаємодії Головного управління Державної податкової служби Волині Олена Нікотіна.Як розповіла Олена Нікотіна, підприємцям, які не мають можливості вчасно сплатити податки, уряд дозволив зробити це протягом дев’яноста діб, після скасування воєнного стану.Підприємець центральному ринку Юрій Здіховський говорить: не буде користуватися цією пільгою."Це можливо з однієї сторони добре, але кожен має розуміти, що податки, це – надходження в бюджет, за які купується озброєння і допомога для людей", — каже чоловік.Скористається зміною у законодавстві підприємиця Алла Ягнич.Жінка каже: у воєнний стан у її торговій точці зараз відсутнє постачання та знизився товарообіг.Відтепер суб’єкти господарювання можуть подати звітність як податкову, бухгалтерську та аудиторську протягом трьох місяців по закінченню воєнного стану.Підприємиця Руслана Вознюк каже торгує на ринку насінням. З її слів, працюватиме, поки матиме товар, відповідно — вчасно подаватиме звітність. Товар вона закупила на два тижні. Потім каже: буде багато товару, якого не стане в Україні. Бо не буде можливості довозити."Наприклад цибулю-димку привозили з Одеси. Там людям зараз не до цибулі. Тому я не знаю, що буде за два-три тижня з нашою групою товарів і як ми будемо далі працювати", — говорить Руслана Вознюк.На період воєнного стану контролюючі органи не перевірятимуть підприємців, — каже податковиця Олена Нікотіна.На Центральному ринку Луцька працює ветеринарна служба, фахівці роблять аналіз товару та контролюють якість продукції, — каже завідувач ринку Андрій Лисовець. Додає: інші контролюючі органи не приходить та не перевіряють.За словами головної спеціалістки Держпродспоживслужби Інни Лавринок, на період воєнного стану, сектор контролю за регулюванням цінами моніторить ціни на продукти, лікарські засоби та роз’яснює заходи щодо дотримання законодавства.Від початку року волинські підприємці сплатили майже два мільярди гривень податків до державного та місцевих бюджетів, — розповіла завідувачка сектору взаємодії Головного управління Державної податкової служби Волині Олена Нікотіна.

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