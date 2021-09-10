Шмигаль закликав українців виходити на роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців виходити на роботу і цим наближувати перемогу.
Про це йдеться у відеозверненні глави уряду.
Україна переможе в цій війні, а наше головне завдання - працювати для того, щоб наблизити цю перемогу. В цьому нам допомагає весь світ, який згуртувався навколо України. Мова йде не тільки про уряди країн, а й про простих людей і про компанії
Також нагадав про рішення конгресу США виділити для України понад 13 мільярдів доларів.
Подякував іноземним партнерам за допомогу - санкції, вихід відомих компаній з Росії, тощо.
За словами Дениса Шмигаля, наразі головним завданням уряду є проведення посівної в безпечних регіонах України, щоб держава могла забезпечити себе продовольством. Також Денис Шмигаль сказав, що повинна бути відновлена робота харчової промисловості.
«Хочу ще раз звернутися до бізнесу: відновлюйте виробництва, виводьте людей на роботу там, де це можливо, повертайте працівників. Держава зі свого боку виконує свою роботу», - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відеозверненні глави уряду.
Україна переможе в цій війні, а наше головне завдання - працювати для того, щоб наблизити цю перемогу. В цьому нам допомагає весь світ, який згуртувався навколо України. Мова йде не тільки про уряди країн, а й про простих людей і про компанії
Також нагадав про рішення конгресу США виділити для України понад 13 мільярдів доларів.
Подякував іноземним партнерам за допомогу - санкції, вихід відомих компаній з Росії, тощо.
За словами Дениса Шмигаля, наразі головним завданням уряду є проведення посівної в безпечних регіонах України, щоб держава могла забезпечити себе продовольством. Також Денис Шмигаль сказав, що повинна бути відновлена робота харчової промисловості.
«Хочу ще раз звернутися до бізнесу: відновлюйте виробництва, виводьте людей на роботу там, де це можливо, повертайте працівників. Держава зі свого боку виконує свою роботу», - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шмигаль закликав українців виходити на роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
В Україні подякували міністру оборони РФ за розкрадання грошей, передбачених на вторгнення
Сьогодні, 22:10
Як церква у Луцьку допомагає біженцям. ВІДЕО
Сьогодні, 21:30
Медіа