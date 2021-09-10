Шмигаль закликав українців виходити на роботу. ВІДЕО

Шмигаль закликав українців виходити на роботу. ВІДЕО
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців виходити на роботу і цим наближувати перемогу.

Про це йдеться у відеозверненні глави уряду.

Україна переможе в цій війні, а наше головне завдання - працювати для того, щоб наблизити цю перемогу. В цьому нам допомагає весь світ, який згуртувався навколо України. Мова йде не тільки про уряди країн, а й про простих людей і про компанії

Також нагадав про рішення конгресу США виділити для України понад 13 мільярдів доларів.

Подякував іноземним партнерам за допомогу - санкції, вихід відомих компаній з Росії, тощо.

За словами Дениса Шмигаля, наразі головним завданням уряду є проведення посівної в безпечних регіонах України, щоб держава могла забезпечити себе продовольством. Також Денис Шмигаль сказав, що повинна бути відновлена робота харчової промисловості.

«Хочу ще раз звернутися до бізнесу: відновлюйте виробництва, виводьте людей на роботу там, де це можливо, повертайте працівників. Держава зі свого боку виконує свою роботу», - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.


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Теги: Україна, Денис Шмигаль
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