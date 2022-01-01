Борис Джонсон побоюється, що Путін застосує в Україні хімічну зброю

Прем'єр-міністр Великої Британіїпобоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні."Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього сценарію. Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці, і тому коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний… фейк, готовий до дії", - сказав британський прем’єр в інтерв'ю Sky News.Джонсон наголосив, що це "цинічний, варварський уряд"."Ви бачили це в Сирії. Ви бачили це навіть у Великій Британії. Це те, що вони вже роблять", - додав він.Джонсон також сказав, що єдиний спосіб закінчити війну в Україні - це якщо президент Росії усвідомить, що зробив "катастрофічну помилку".