Борис Джонсон побоюється, що Путін застосує в Україні хімічну зброю
Сьогодні, 20:58
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.
"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього сценарію. Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці, і тому коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний… фейк, готовий до дії", - сказав британський прем’єр в інтерв'ю Sky News.
Джонсон наголосив, що це "цинічний, варварський уряд".
"Ви бачили це в Сирії. Ви бачили це навіть у Великій Британії. Це те, що вони вже роблять", - додав він.
Джонсон також сказав, що єдиний спосіб закінчити війну в Україні - це якщо президент Росії усвідомить, що зробив "катастрофічну помилку".
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"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього сценарію. Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці, і тому коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний… фейк, готовий до дії", - сказав британський прем’єр в інтерв'ю Sky News.
Джонсон наголосив, що це "цинічний, варварський уряд".
"Ви бачили це в Сирії. Ви бачили це навіть у Великій Британії. Це те, що вони вже роблять", - додав він.
Джонсон також сказав, що єдиний спосіб закінчити війну в Україні - це якщо президент Росії усвідомить, що зробив "катастрофічну помилку".
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