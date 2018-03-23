Як уникнути переохолодження в умовах війни: поради від ДСНС





У ДСНС



Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив температур, а найвразливішою групою є зневоднені чи фізично виснажені люди.



Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче 36,6 градусів до критичних для життя показників.



Як уникнути переохолодження:



- Якщо речі змокли, передягніться в сухі,

- Шукайте укриття в теплих та сухих місцях (утепляйте кінцівки, шию та голову),

- Розмістіть під собою подушки та каримати,

- Уникайте протягів,

- За можливості випийте теплий чай чи воду, з'їжте багату на білок їжу,

- Зробіть прості вправи ногами й руками, щоб зігрітись.

- Одягайтеся декількома шарами,

- Грійтеся ковдрами або одне об одного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через війну в Росії багато домівок залишились без опалення та електроенергії. Тисячі українців змушені жити в підвалах, щоб вижити.У ДСНС опублікували поради, як уникнути переохолодження в умовах війни.Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив температур, а найвразливішою групою є зневоднені чи фізично виснажені люди.Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче 36,6 градусів до критичних для життя показників.- Якщо речі змокли, передягніться в сухі,- Шукайте укриття в теплих та сухих місцях (утепляйте кінцівки, шию та голову),- Розмістіть під собою подушки та каримати,- Уникайте протягів,- За можливості випийте теплий чай чи воду, з'їжте багату на білок їжу,- Зробіть прості вправи ногами й руками, щоб зігрітись.- Одягайтеся декількома шарами,- Грійтеся ковдрами або одне об одного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію