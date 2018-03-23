Як уникнути переохолодження в умовах війни: поради від ДСНС
Сьогодні, 18:01
Через війну в Росії багато домівок залишились без опалення та електроенергії. Тисячі українців змушені жити в підвалах, щоб вижити.
У ДСНС опублікували поради, як уникнути переохолодження в умовах війни.
Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив температур, а найвразливішою групою є зневоднені чи фізично виснажені люди.
Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче 36,6 градусів до критичних для життя показників.
Як уникнути переохолодження:
- Якщо речі змокли, передягніться в сухі,
- Шукайте укриття в теплих та сухих місцях (утепляйте кінцівки, шию та голову),
- Розмістіть під собою подушки та каримати,
- Уникайте протягів,
- За можливості випийте теплий чай чи воду, з'їжте багату на білок їжу,
- Зробіть прості вправи ногами й руками, щоб зігрітись.
- Одягайтеся декількома шарами,
- Грійтеся ковдрами або одне об одного.
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У ДСНС опублікували поради, як уникнути переохолодження в умовах війни.
Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив температур, а найвразливішою групою є зневоднені чи фізично виснажені люди.
Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче 36,6 градусів до критичних для життя показників.
Як уникнути переохолодження:
- Якщо речі змокли, передягніться в сухі,
- Шукайте укриття в теплих та сухих місцях (утепляйте кінцівки, шию та голову),
- Розмістіть під собою подушки та каримати,
- Уникайте протягів,
- За можливості випийте теплий чай чи воду, з'їжте багату на білок їжу,
- Зробіть прості вправи ногами й руками, щоб зігрітись.
- Одягайтеся декількома шарами,
- Грійтеся ковдрами або одне об одного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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