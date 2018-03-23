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Як уникнути переохолодження в умовах війни: поради від ДСНС

Як уникнути переохолодження в умовах війни: поради від ДСНС
Через війну в Росії багато домівок залишились без опалення та електроенергії. Тисячі українців змушені жити в підвалах, щоб вижити.

У ДСНС опублікували поради, як уникнути переохолодження в умовах війни.

Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив температур, а найвразливішою групою є зневоднені чи фізично виснажені люди.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче 36,6 градусів до критичних для життя показників.

Як уникнути переохолодження:

- Якщо речі змокли, передягніться в сухі,
- Шукайте укриття в теплих та сухих місцях (утепляйте кінцівки, шию та голову),
- Розмістіть під собою подушки та каримати,
- Уникайте протягів,
- За можливості випийте теплий чай чи воду, з'їжте багату на білок їжу,
- Зробіть прості вправи ногами й руками, щоб зігрітись.
- Одягайтеся декількома шарами,
- Грійтеся ковдрами або одне об одного.
Як уникнути переохолодження в умовах війни: поради від ДСНС

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Теги: переохолодження, мороз
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