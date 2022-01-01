Окупанти замінували узбережжя водосховища поблизу Запорізької АЕС





Про це інформує пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.



"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.



Російські загарбники 5 березня



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