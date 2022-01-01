Окупанти замінували узбережжя водосховища поблизу Запорізької АЕС
Сьогодні, 17:20
Російські окупанти, які тимчасово захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища.
Про це інформує пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.
Російські загарбники 5 березня покинули місто Енергодар у Запорізькій області, влада повернулася українцям.
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Про це інформує пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.
Російські загарбники 5 березня покинули місто Енергодар у Запорізькій області, влада повернулася українцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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