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Окупанти замінували узбережжя водосховища поблизу Запорізької АЕС

Окупанти замінували узбережжя водосховища поблизу Запорізької АЕС
Російські окупанти, які тимчасово захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища.

Про це інформує пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.

Російські загарбники 5 березня покинули місто Енергодар у Запорізькій області, влада повернулася українцям.

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Теги: АЕС, Енергодар, катастрофа, замінували
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