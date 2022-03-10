Російські загарбники викрали депутатку Запорізької облради
Сьогодні, 09:38
Озброєні російські окупанти увірвалися в будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової й відвезли її невідомо куди.
Про це пише Українська правда з посиланням на члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва у Фейсбуці.
"Сьогодні (10 березня – ред.), у Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку", - йдеться у дописі.
Також він повідомив, що у будинку депутатки провели обшук, вилучили телефони.
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Про це пише Українська правда з посиланням на члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва у Фейсбуці.
"Сьогодні (10 березня – ред.), у Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку", - йдеться у дописі.
Також він повідомив, що у будинку депутатки провели обшук, вилучили телефони.
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