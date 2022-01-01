Мінімум 39 регіонів РФ отримають «груз 200»: підрахунки ВВС

Російська служба BBC підрахувала, скільки російських регіонів, за офіційними даними, отримали з України тіла загиблих військових.«Міноборони Росії вперше і єдиний раз заявило про втрати 2 березня. Тоді, через тиждень після вторгнення, військове відомство відзвітувало про загибель 498 військовослужбовців. З того часу нові дані не публікувалися», — йдеться у матеріаліЗазначають, що про загиблих на війні в Україні регулярно повідомляє влада російських регіонів, називаючи при цьому імена, прізвища та звання. Першим був голова Дагестану– 26 лютого він висловив співчуття сім'ї офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.За підрахунками ВВС, регіональна влада повідомила про загибель як мінімум 71 людини, в більшості випадків назвавши їхні імена.«З цих даних випливає, що «вантаж 200» прийшов як мінімум у 39 регіонів. Всього в Росії 83 суб'єкти федерації, крім анексованих Криму та Севастополя. Найбільше визнаних втрат — у Бурятії, голова якої повідомив про вісьмох загиблих. Більшість інших регіонів визнали загибель одного-двох людей», — зазначають журналісти.Додамо, що згідно з офіційними оцінками Сполучених Штатів Америки, кількість убитих російських військових за два тижні російсько-української війни становить від 5 тис. до 6 тис. осіб.Генштаб Збройних сил України озвучує іншу цифру: втрати особового складу російського ворога станом на ранок 9 березня орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб.Водночас Росія називає значно менші втрати своїх військ, що воюють в Україні.