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Мінімум 39 регіонів РФ отримають «груз 200»: підрахунки ВВС

Мінімум 39 регіонів РФ отримають «груз 200»: підрахунки ВВС
Російська служба BBC підрахувала, скільки російських регіонів, за офіційними даними, отримали з України тіла загиблих військових.

«Міноборони Росії вперше і єдиний раз заявило про втрати 2 березня. Тоді, через тиждень після вторгнення, військове відомство відзвітувало про загибель 498 військовослужбовців. З того часу нові дані не публікувалися», — йдеться у матеріалі ВВС.

Зазначають, що про загиблих на війні в Україні регулярно повідомляє влада російських регіонів, називаючи при цьому імена, прізвища та звання. Першим був голова Дагестану Сергій Меліков – 26 лютого він висловив співчуття сім'ї офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

За підрахунками ВВС, регіональна влада повідомила про загибель як мінімум 71 людини, в більшості випадків назвавши їхні імена.

Мінімум 39 регіонів РФ отримають «груз 200»: підрахунки ВВС


«З цих даних випливає, що «вантаж 200» прийшов як мінімум у 39 регіонів. Всього в Росії 83 суб'єкти федерації, крім анексованих Криму та Севастополя. Найбільше визнаних втрат — у Бурятії, голова якої повідомив про вісьмох загиблих. Більшість інших регіонів визнали загибель одного-двох людей», — зазначають журналісти.

Додамо, що згідно з офіційними оцінками Сполучених Штатів Америки, кількість убитих російських військових за два тижні російсько-української війни становить від 5 тис. до 6 тис. осіб.

Генштаб Збройних сил України озвучує іншу цифру: втрати особового складу російського ворога станом на ранок 9 березня орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб.

Водночас Росія називає значно менші втрати своїх військ, що воюють в Україні.

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Теги: груз 200, Росія, війна
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