Росіяни почали чіпляти жовті стрічки, щоб ввести в оману українців: Генштаб доповів про ситуацію на всіх напрямках





Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на



Інформують, що на Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.



Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.



Сили оборони України відбили спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинули, населений пункт звільнили.



На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.



На Кримському напрямку зафіксували посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.



На всіх напрямках ПРОТИВНИКА ЗУПИНИЛИ Силами оборони України, успіху ворог не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції.



Наразі ворог з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на офіційній сторінці у фейсбуці.Інформують, що наокупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.Сили оборони України відбили спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинули, населений пункт звільнили.Наворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.Назафіксували посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.На всіх напрямках ПРОТИВНИКА ЗУПИНИЛИ Силами оборони України, успіху ворог не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції.Наразі ворог з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію