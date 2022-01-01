Піар на допомозі і гроші за в'їзд на автостанцію: про що говорив мер Луцька у зверненні вранці 10 березня. ВІДЕО

Ніч у Луцькій громаді минула спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі.Про це Луцький міський головасказав у новому відеозверненні.Щоправда, проблеми із "сухим законом" у Луцьку продовжуються."За останні два дні департамент муніципальної варти вилучив понад 40 літрів сурогату з абсолютно різних точок: і на квартирах, і на ринках. Десятки людей пишуть в особисті повідомлення, звертаються в групу швидкого реагування і "здають" ці точки", - зазначив Ігор Поліщук.Тож міський голова вкотре нагадує про "сухий закон" і закликає повідомляти про його порушення, аби зберегти життя волинян, оскільки від сурогату помирають люди.Окрім того, мер згадав про прикрий випадок:"До нас в центр допомоги звернулися люди, попросили певні речі, передали їх людям, сфотографувалися, поставили таргетовану рекламу у фейсбуці і пропіарились на цьому".Також міський голова розповів, що чимало людей, які заїжджають на автостанцію звернулися до нього, аби той повпливав на не дуже приємну ситуацію, що склалася. Автовокзал просить у громадян, зокрема у біженців та військовослужбовців, 15 гривень за в'їзд на територію."Звертаюся до правління акціонерного товариства, яке володіє комплексом автостанції. Будь ласка, давайте будемо людьми, я не думаю, що 15 грн такі великі гроші для вас, а для когось це ті кошти, які вони можуть спрямувати на інші потреби. Тому прошу не брати кошти за в'їзд на автостанцію", - закликав мер.