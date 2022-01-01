Піар на допомозі і гроші за в'їзд на автостанцію: про що говорив мер Луцька у зверненні вранці 10 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
Ніч у Луцькій громаді минула спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі.
Про це Луцький міський голова Ігор Поліщук сказав у новому відеозверненні.
Щоправда, проблеми із "сухим законом" у Луцьку продовжуються.
"За останні два дні департамент муніципальної варти вилучив понад 40 літрів сурогату з абсолютно різних точок: і на квартирах, і на ринках. Десятки людей пишуть в особисті повідомлення, звертаються в групу швидкого реагування і "здають" ці точки", - зазначив Ігор Поліщук.
Тож міський голова вкотре нагадує про "сухий закон" і закликає повідомляти про його порушення, аби зберегти життя волинян, оскільки від сурогату помирають люди.
Окрім того, мер згадав про прикрий випадок:
"До нас в центр допомоги звернулися люди, попросили певні речі, передали їх людям, сфотографувалися, поставили таргетовану рекламу у фейсбуці і пропіарились на цьому".
Також міський голова розповів, що чимало людей, які заїжджають на автостанцію звернулися до нього, аби той повпливав на не дуже приємну ситуацію, що склалася. Автовокзал просить у громадян, зокрема у біженців та військовослужбовців, 15 гривень за в'їзд на територію.
"Звертаюся до правління акціонерного товариства, яке володіє комплексом автостанції. Будь ласка, давайте будемо людьми, я не думаю, що 15 грн такі великі гроші для вас, а для когось це ті кошти, які вони можуть спрямувати на інші потреби. Тому прошу не брати кошти за в'їзд на автостанцію", - закликав мер.
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Про це Луцький міський голова Ігор Поліщук сказав у новому відеозверненні.
Щоправда, проблеми із "сухим законом" у Луцьку продовжуються.
"За останні два дні департамент муніципальної варти вилучив понад 40 літрів сурогату з абсолютно різних точок: і на квартирах, і на ринках. Десятки людей пишуть в особисті повідомлення, звертаються в групу швидкого реагування і "здають" ці точки", - зазначив Ігор Поліщук.
Тож міський голова вкотре нагадує про "сухий закон" і закликає повідомляти про його порушення, аби зберегти життя волинян, оскільки від сурогату помирають люди.
Окрім того, мер згадав про прикрий випадок:
"До нас в центр допомоги звернулися люди, попросили певні речі, передали їх людям, сфотографувалися, поставили таргетовану рекламу у фейсбуці і пропіарились на цьому".
Також міський голова розповів, що чимало людей, які заїжджають на автостанцію звернулися до нього, аби той повпливав на не дуже приємну ситуацію, що склалася. Автовокзал просить у громадян, зокрема у біженців та військовослужбовців, 15 гривень за в'їзд на територію.
"Звертаюся до правління акціонерного товариства, яке володіє комплексом автостанції. Будь ласка, давайте будемо людьми, я не думаю, що 15 грн такі великі гроші для вас, а для когось це ті кошти, які вони можуть спрямувати на інші потреби. Тому прошу не брати кошти за в'їзд на автостанцію", - закликав мер.
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