Проти Росії приїхав воювати син британської депутатки
Сьогодні, 00:47
Серед добровольців, які вирушили воювати за Україну, – син депутатки британського парламенту.
Про це пише УНІАН з посиланням на Evening Standart.
Це 30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як 5 років. Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, в минулому – міністр спорту.
Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.
"Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю", - розповів він.
Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.
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Про це пише УНІАН з посиланням на Evening Standart.
Це 30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як 5 років. Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, в минулому – міністр спорту.
Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.
"Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю", - розповів він.
Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.
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