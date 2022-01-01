Проти Росії приїхав воювати син британської депутатки

Проти Росії приїхав воювати син британської депутатки
Серед добровольців, які вирушили воювати за Україну, – син депутатки британського парламенту.

Про це пише УНІАН з посиланням на Evening Standart.

Це 30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як 5 років. Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, в минулому – міністр спорту.

Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.

"Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю", - розповів він.

Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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