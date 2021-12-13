Венеція першою в світі запровадить плату за відвідини міста





Про це, як пише



У п'ятницю влада Венеції оприлюднила нові правила для одноденних туристів, які набудуть чинності з 16 січня 2023 року.



Туристи, які вирішать не залишатися на ніч у готелях чи інших помешканнях, повинні будуть зареєструватися онлайн на день, в який вони планують приїхати, і сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро з особи, залежно від часу бронювання та сезону.



Порушникам загрожує штраф до 300 євро, якщо їх зупинять і вони не зможуть надати підтвердження того, що вони забронювали та оплатили візит за допомогою QR-коду.



Близько 80% туристів приїжджають до Венеції лише на день. У 2019 році, останньому повному туристичному році перед пандемією, 19 мільйонів одноденних мандрівників відвідали Венецію та забезпечили лише незначну частину доходу від тих, хто зупинився хоча б на одну ніч.



Уповноважений з питань туризму Венеції Сімоне Вентуріні відкинув будь-які припущення про те, що цей захід має на меті обмежити кількість туристів, які приїжджають до найбільш відвідуваного міста Італії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Венеція зобов’яже одноденних туристів робити бронювання та платити за відвідування міста у спробі регулювати кількість відвідувачів, яких значно більше за мешканців історичного центру.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомляє Guardian.У п'ятницю влада Венеції оприлюднила нові правила для одноденних туристів, які набудуть чинності з 16 січня 2023 року.Туристи, які вирішать не залишатися на ніч у готелях чи інших помешканнях, повинні будуть зареєструватися онлайн на день, в який вони планують приїхати, і сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро з особи, залежно від часу бронювання та сезону.Порушникам загрожує штраф до 300 євро, якщо їх зупинять і вони не зможуть надати підтвердження того, що вони забронювали та оплатили візит за допомогою QR-коду.Близько 80% туристів приїжджають до Венеції лише на день. У 2019 році, останньому повному туристичному році перед пандемією, 19 мільйонів одноденних мандрівників відвідали Венецію та забезпечили лише незначну частину доходу від тих, хто зупинився хоча б на одну ніч.Уповноважений з питань туризму Венеції Сімоне Вентуріні відкинув будь-які припущення про те, що цей захід має на меті обмежити кількість туристів, які приїжджають до найбільш відвідуваного міста Італії.

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