Які захворювання почастішають в Україні через війну





Про це в ефірі телемарафону заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає



За його словами, війна принесла в Україну принесла не тільки захворювання, з якими звикла працювати система охорони здоров'я, а й величезну кількість травм, поранень та ампутацій.



"І це призводить до того, що українська медицина має переформатовуватися і працювати з новими викликами. При тому, що звичні хвороби нікуди не зникають, а навпаки, будуть траплятися частіше через війну. Наприклад, значно погіршиться ситуація з психічним здоров'я громадян", – сказав міністр.



Ляшко зазначив, що українці проходять через найбільш інформатизовану війну за всю історію людства і всі події бачать майже в прямому ефірі, а це не може не впливати на психо-емоційний стан українців. За попередніми підрахунками і дослідженнями, які проводилися раніше, такий вплив призведе до біологічного старіння людей на 10 – 15 років. Тому людей наздоганятимуть ті хвороби, які зазвичай не притаманні людям цього віку.



"Зараз українські медики пріоритетно надають допомогу тим, хто потребує її невідкладно – постраждалим від обстрілів та бомбардувань. Але ми стратегічно дивимося вперед і розуміємо, що нас буде чекати через рік – два. Це збільшення онкологічних, серцево-судинних хвороб", – пояснив Ляшко.



Міністр також зазначив, що спостерігається неспокійна динаміка короновірусної хвороби останніми тижнями у Європі – вона стрімко виросла у два рази. Щоденно фіксують понад 400 тисяч випадків. Європейський регіональний директор ВООЗ вже заявив, що це черговий виклик для системи охорони здоров'я, бо ніхто не очікував спалаху влітку, всі готувались до збільшення кількості хворих взимку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через війну українські медики зіштовхнулись з новими викликами. Вона призвела до виникнення нових завдань для медиків та погіршила ситуацію зі звичними захворюваннями.Про це в ефірі телемарафону заявив міністр охорони здоров'я, передає 24 канал. За його словами, війна принесла в Україну принесла не тільки захворювання, з якими звикла працювати система охорони здоров'я, а й величезну кількість травм, поранень та ампутацій."І це призводить до того, що українська медицина має переформатовуватися і працювати з новими викликами. При тому, що звичні хвороби нікуди не зникають, а навпаки, будуть траплятися частіше через війну. Наприклад, значно погіршиться ситуація з психічним здоров'я громадян", – сказав міністр.Ляшко зазначив, що українці проходять через найбільш інформатизовану війну за всю історію людства і всі події бачать майже в прямому ефірі, а це не може не впливати на психо-емоційний стан українців. За попередніми підрахунками і дослідженнями, які проводилися раніше, такий вплив призведе до біологічного старіння людей на 10 – 15 років. Тому людей наздоганятимуть ті хвороби, які зазвичай не притаманні людям цього віку."Зараз українські медики пріоритетно надають допомогу тим, хто потребує її невідкладно – постраждалим від обстрілів та бомбардувань. Але ми стратегічно дивимося вперед і розуміємо, що нас буде чекати через рік – два. Це збільшення онкологічних, серцево-судинних хвороб", – пояснив Ляшко.Міністр також зазначив, що спостерігається неспокійна динаміка короновірусної хвороби останніми тижнями у Європі – вона стрімко виросла у два рази. Щоденно фіксують понад 400 тисяч випадків. Європейський регіональний директор ВООЗ вже заявив, що це черговий виклик для системи охорони здоров'я, бо ніхто не очікував спалаху влітку, всі готувались до збільшення кількості хворих взимку.

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