Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів





У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України



Якщо ваш близький родич або член сім'ї потрапив у полон, необхідно зробити два кроки. Передусім треба сповістити про це відповідні органи та звернутися до міжнародних організацій, наголошують у ГУР МО.



Крок №1



Зокрема, для отримання або надання інформації щодо військовополонених громадяни можна звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України. Зв'язатися можна:



за телефонами: +38 067 650 83 32 ,+38 098 087 36 01 ,

надіславши запит на електронну пошту



Також громадяни можуть звертатися з відповідними запитами до Національного інформаційного бюро:



- гаряча лінія – 1648,

- міський номер, зокрема для дзвінків з-за кордону – (044) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону),

- також є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.



Крім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Необхідну інформацію можна отримати:



- за телефоном (044) 428-62-74,

- надіславши електронний запит на адресу



Водночас дізнатися про те, що людину захопили у полон, можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.



Також можна звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України. Зв'язатися можна:



- надіславши запит поштою,

- зателефонувати на 102 (цілодобово),

- зателефонувавши на "гарячу лінії" – (0894) 200-18-67.



Усі отримані заяви реєструють у журналі Єдиного обліку та вносять відомості до ЄРДР. Після цього органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України з приміткою "знаходиться в полоні, 437 або 438 КК України", резюмують у ГУР Міноборони.



Крок №2



Після отримання офіційної відповіді на запити та дзвінки, громадянам рекомендують звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155.



Також варто підготувати відповідне звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В умовах повномасштабної війни випадки потрапляння у полон до росіян, на жаль, непоодинокі.У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України роз'яснили , куди необхідно звертатися за таких обставин.Якщо ваш близький родич або член сім'ї потрапив у полон, необхідно зробити два кроки. Передусім треба сповістити про це відповідні органи та звернутися до міжнародних організацій, наголошують у ГУР МО.Зокрема, для отримання або надання інформації щодо військовополонених громадяни можна звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України. Зв'язатися можна:за телефонами: +38 067 650 83 32 ,+38 098 087 36 01 ,надіславши запит на електронну пошту [email protected] Також громадяни можуть звертатися з відповідними запитами до Національного інформаційного бюро:- гаряча лінія – 1648,- міський номер, зокрема для дзвінків з-за кордону – (044) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону),- також є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.Крім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Необхідну інформацію можна отримати:- за телефоном (044) 428-62-74,- надіславши електронний запит на адресу [email protected] Водночас дізнатися про те, що людину захопили у полон, можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.Також можна звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України. Зв'язатися можна:- надіславши запит поштою,- зателефонувати на 102 (цілодобово),- зателефонувавши на "гарячу лінії" – (0894) 200-18-67.Усі отримані заяви реєструють у журналі Єдиного обліку та вносять відомості до ЄРДР. Після цього органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України з приміткою "знаходиться в полоні, 437 або 438 КК України", резюмують у ГУР Міноборони.Після отримання офіційної відповіді на запити та дзвінки, громадянам рекомендують звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155.Також варто підготувати відповідне звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН.

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