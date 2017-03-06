Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів

Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів
В умовах повномасштабної війни випадки потрапляння у полон до росіян, на жаль, непоодинокі.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України роз'яснили, куди необхідно звертатися за таких обставин.

Якщо ваш близький родич або член сім'ї потрапив у полон, необхідно зробити два кроки. Передусім треба сповістити про це відповідні органи та звернутися до міжнародних організацій, наголошують у ГУР МО.

Крок №1

Зокрема, для отримання або надання інформації щодо військовополонених громадяни можна звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України. Зв'язатися можна:

за телефонами: +38 067 650 83 32 ,+38 098 087 36 01 ,
надіславши запит на електронну пошту [email protected]

Також громадяни можуть звертатися з відповідними запитами до Національного інформаційного бюро:

- гаряча лінія – 1648,
- міський номер, зокрема для дзвінків з-за кордону – (044) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону),
- також є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.

Крім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Необхідну інформацію можна отримати:

- за телефоном (044) 428-62-74,
- надіславши електронний запит на адресу [email protected]

Водночас дізнатися про те, що людину захопили у полон, можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.

Також можна звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України. Зв'язатися можна:

- надіславши запит поштою,
- зателефонувати на 102 (цілодобово),
- зателефонувавши на "гарячу лінії" – (0894) 200-18-67.

Усі отримані заяви реєструють у журналі Єдиного обліку та вносять відомості до ЄРДР. Після цього органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України з приміткою "знаходиться в полоні, 437 або 438 КК України", резюмують у ГУР Міноборони.

Крок №2

Після отримання офіційної відповіді на запити та дзвінки, громадянам рекомендують звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155.

Також варто підготувати відповідне звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН.

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Теги: полон, українці, розвідка
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