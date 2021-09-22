СБУ викрила канал переправлення призовників за кордон





Про це



Слідство встановило, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.



За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлені, щодо них буде окремо прийняте рішення відповідними правоохоронними органами.



Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.



У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили: готові до збуту підробки; комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.



Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.



Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки затримала киянина, який організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Слідство встановило, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлені, щодо них буде окремо прийняте рішення відповідними правоохоронними органами.Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили: готові до збуту підробки; комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

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