СБУ викрила канал переправлення призовників за кордон
Сьогодні, 15:02
Служба безпеки затримала киянина, який організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.
За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлені, щодо них буде окремо прийняте рішення відповідними правоохоронними органами.
Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.
У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили: готові до збуту підробки; комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.
За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлені, щодо них буде окремо прийняте рішення відповідними правоохоронними органами.
Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.
У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили: готові до збуту підробки; комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.
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