СБУ викрила канал переправлення призовників за кордон

СБУ викрила канал переправлення призовників за кордон
Служба безпеки затримала киянина, який організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.

За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлені, щодо них буде окремо прийняте рішення відповідними правоохоронними органами.

Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.

У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили: готові до збуту підробки; комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

СБУ викрила канал переправлення призовників за кордон



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Теги: СБУ, призовники, переправлення
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