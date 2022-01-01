На Донеччині загинув воїн з Волині Іван Шишко

Шишко Іван Олександрович.



Про це Віталій Бірук.



Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Іван Шишко - житель села Здомишель, стрілець-санітар механізованого відділення, старший солдат (08.09.1965 р.н.), який проходив службу за контрактом в бойових частинах ЗСУ, брав безпосередню участь у боях на Сході з січня 2015 р. по серпень 2017 р., з вересня 2018 р. по березень 2019 р., з травня 2019 р. по травень 2021 р., а з березня 2022 року призваний на військову службу по мобілізації до лав ЗСУ.



Загинув під час артобстрілу на Бахмутському напрямку.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким Героя, який віддав життя за волю України!

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