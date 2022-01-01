Армія РФ знову обстріляла Харків і область
Сьогодні, 16:35
Армія Російської Федерації завдала удари по Слобідському та Новобаварському районах Харкова, а також Чугуївському району області.
Про це повідомляє МВС України у Telegram.
Інформують, що обстріли районів міста та області відбулися вночі і вранці 30 липня.
Війська РФ здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів. Виникла пожежа. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.
Зареєстрували також факт влучання ракети в Новобаварському районі. Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку. Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів. Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках. Постраждалих немає.
Також війська РФ обстріляли місто Чугуїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє МВС України у Telegram.
Інформують, що обстріли районів міста та області відбулися вночі і вранці 30 липня.
Війська РФ здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів. Виникла пожежа. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.
Зареєстрували також факт влучання ракети в Новобаварському районі. Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку. Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів. Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках. Постраждалих немає.
Також війська РФ обстріляли місто Чугуїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу зупинки у Миколаєві
Сьогодні, 14:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Армія РФ знову обстріляла Харків і область
Сьогодні, 16:35
СБУ викрила канал переправлення призовників за кордон
Сьогодні, 15:02
Медіа