Армія РФ знову обстріляла Харків і область





Про це



Інформують, що обстріли районів міста та області відбулися вночі і вранці 30 липня.



Війська РФ здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів. Виникла пожежа. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.



Зареєстрували також факт влучання ракети в Новобаварському районі. Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку. Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів. Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках. Постраждалих немає.



Також війська РФ обстріляли місто Чугуїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Армія Російської Федерації завдала удари по Слобідському та Новобаварському районах Харкова, а також Чугуївському району області.Про це повідомляє МВС України у Telegram.Інформують, що обстріли районів міста та області відбулися вночі і вранці 30 липня.Війська РФ здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів. Виникла пожежа. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.Зареєстрували також факт влучання ракети в Новобаварському районі. Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку. Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів. Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках. Постраждалих немає.Також війська РФ обстріляли місто Чугуїв.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію