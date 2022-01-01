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Армія РФ знову обстріляла Харків і область

Армія РФ знову обстріляла Харків і область
Армія Російської Федерації завдала удари по Слобідському та Новобаварському районах Харкова, а також Чугуївському району області.

Про це повідомляє МВС України у Telegram.

Інформують, що обстріли районів міста та області відбулися вночі і вранці 30 липня.

Війська РФ здійснили ракетний удар по Слобідському району. Близько 5 ракет прилетіли на територію училища. Внаслідок удару зруйнований один із корпусів. Виникла пожежа. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.

Зареєстрували також факт влучання ракети в Новобаварському районі. Боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у двір гуртожитку. Утворилася вирва 9 на 10 метрів глибиною до 6 метрів. Частково зруйновані стіни та вибиті вікна у прилеглих будинках. Постраждалих немає.

Також війська РФ обстріляли місто Чугуїв.

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Теги: Харківщина, обстріл
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