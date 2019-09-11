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ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в окупованому Херсоні, рух неможливий

ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в окупованому Херсоні, рух неможливий
Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через річку Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні, позбавивши російських загарбників можливості ним користуватися та доставляти військову техніку.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у фейсбуці.

«Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 27 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту у тимчасово окупованому Херсоні.

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Теги: міст, Херсон, Дніпро
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