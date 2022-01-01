Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу зупинки у Миколаєві





Про цеОлександр Сєнкевич у Telegram



Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 років народження.



За словами міського голови, загалом за медичною допомогою за 29 липня звернулось 19 осіб.



Нагадаємо, учора, 29 липня, окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого поблизу зупинки громадського транспорту загинули люди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв ворожого обстрілу громадської зупинку у Миколаєві зросла до семи осіб - у лікарні померли ще двоє чоловіків.Про це повідомив мер містау TelegramСтало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 років народження.За словами міського голови, загалом за медичною допомогою за 29 липня звернулось 19 осіб.Нагадаємо, учора,, в результаті чого поблизу зупинки громадського транспорту загинули люди.

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