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Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу зупинки у Миколаєві

Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу зупинки у Миколаєві
Кількість жертв ворожого обстрілу громадської зупинку у Миколаєві зросла до семи осіб - у лікарні померли ще двоє чоловіків.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 років народження.

За словами міського голови, загалом за медичною допомогою за 29 липня звернулось 19 осіб.

Нагадаємо, учора, 29 липня, окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого поблизу зупинки громадського транспорту загинули люди.

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Теги: Миколаїв, зупинка, обстріл
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