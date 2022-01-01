Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу зупинки у Миколаєві
Сьогодні, 14:00
Кількість жертв ворожого обстрілу громадської зупинку у Миколаєві зросла до семи осіб - у лікарні померли ще двоє чоловіків.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram
Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 років народження.
За словами міського голови, загалом за медичною допомогою за 29 липня звернулось 19 осіб.
Нагадаємо, учора, 29 липня, окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого поблизу зупинки громадського транспорту загинули люди.
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Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram
Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 років народження.
За словами міського голови, загалом за медичною допомогою за 29 липня звернулось 19 осіб.
Нагадаємо, учора, 29 липня, окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого поблизу зупинки громадського транспорту загинули люди.
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