Місяць до старту навчання в школах: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 12:40
До початку навчального року залишився місяць. Очно воно розпочнеться лише у тих закладах, де встигли облаштувати укриття. Безпека дітей – понад усе, тож в усіх осередках освіти повинна бути належно обладнана «схованка», у якій вихованці перебуватимуть під час повітряної тривоги.
Яка із цим ситуація на Волині та скільки закладів освіти уже готові розпочати навчання офлайн, розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОВА Тетяна Соломіна.
«Усього на Волині – 1148 закладів освіти. Це навчальні заклади усіх форм та типів власності, зокрема і філії ВНЗ, центральні офіси яких розміщені в інших областях. Готові розпочати освітній процес в очному або змішаному режимі – 511. Ті, в яких є найпростіші укриття», – каже Тетяна Соломіна.
За словами освітянки, укриття у цих закладах обладнані відповідно до всіх методичних рекомендацій, які надали працівники ДСНС. До прикладу, одна із найголовніших вимог – наявність двох виходів.
Станом на середу, 27 липня, обстежили 387 об’єктів, усі вони отримали певні рекомендації. Заклади загальної середньої та дошкільної освіти, які готові розпочати навчання в офлайн або змішаному режимі, нині залучають своїх працівників для підготовки цих укриттів. Батьки, розповідає пані Тетяна, теж допомагають.
«Укриття треба оснастити вбиральнями, встановити генератори, які підтримуватимуть світло. Робота йде активно, однак є певні проблеми, які полягають не так у наявності коштів, як самого процесу оплати», – пояснює Тетяна Соломіна.
Нині ж, зазначає Соломіна, надважливо провести навчання для дітей та вчителів щодо алгоритму дій на випадок повітряної тривоги. Окрім того, серйозне завдання для керівників освітніх закладів – влаштувати навчальних процес так, аби кількість вихованців, які одночасно перебувають у приміщенні, дозволяла безперешкодно дістатися до укриття. Для цього, каже, слід до дрібниць продумати розклад занять.
І додає: якщо ж сховище у школі не передбачене – воно має бути в 10-хвилинній доступності від закладу. До прикладу, укриття, що у церкві, поруч із навчальним закладом.
«Це не означає, що всі будівлі поблизу школи – укриття. Їх також мають оглянути працівники на дотримання усіх передбачених норм, як-от забезпечення питною водою. До того ж, це стосується шкіл, розміщених у сільській місцевості у першу чергу. Таких на Волині – 70%. Окремим з них – понад 100 років, тож йти мова про «безпечний підвал» не може», – тлумачить Тетяна Соломіна.
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Яка із цим ситуація на Волині та скільки закладів освіти уже готові розпочати навчання офлайн, розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОВА Тетяна Соломіна.
«Усього на Волині – 1148 закладів освіти. Це навчальні заклади усіх форм та типів власності, зокрема і філії ВНЗ, центральні офіси яких розміщені в інших областях. Готові розпочати освітній процес в очному або змішаному режимі – 511. Ті, в яких є найпростіші укриття», – каже Тетяна Соломіна.
За словами освітянки, укриття у цих закладах обладнані відповідно до всіх методичних рекомендацій, які надали працівники ДСНС. До прикладу, одна із найголовніших вимог – наявність двох виходів.
Станом на середу, 27 липня, обстежили 387 об’єктів, усі вони отримали певні рекомендації. Заклади загальної середньої та дошкільної освіти, які готові розпочати навчання в офлайн або змішаному режимі, нині залучають своїх працівників для підготовки цих укриттів. Батьки, розповідає пані Тетяна, теж допомагають.
«Укриття треба оснастити вбиральнями, встановити генератори, які підтримуватимуть світло. Робота йде активно, однак є певні проблеми, які полягають не так у наявності коштів, як самого процесу оплати», – пояснює Тетяна Соломіна.
Нині ж, зазначає Соломіна, надважливо провести навчання для дітей та вчителів щодо алгоритму дій на випадок повітряної тривоги. Окрім того, серйозне завдання для керівників освітніх закладів – влаштувати навчальних процес так, аби кількість вихованців, які одночасно перебувають у приміщенні, дозволяла безперешкодно дістатися до укриття. Для цього, каже, слід до дрібниць продумати розклад занять.
І додає: якщо ж сховище у школі не передбачене – воно має бути в 10-хвилинній доступності від закладу. До прикладу, укриття, що у церкві, поруч із навчальним закладом.
«Це не означає, що всі будівлі поблизу школи – укриття. Їх також мають оглянути працівники на дотримання усіх передбачених норм, як-от забезпечення питною водою. До того ж, це стосується шкіл, розміщених у сільській місцевості у першу чергу. Таких на Волині – 70%. Окремим з них – понад 100 років, тож йти мова про «безпечний підвал» не може», – тлумачить Тетяна Соломіна.
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