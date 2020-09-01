Місяць до старту навчання в школах: яка ситуація на Волині

До початку навчального року залишився місяць. Очно воно розпочнеться лише у тих закладах, де встигли облаштувати укриття. Безпека дітей – понад усе, тож в усіх осередках освіти повинна бути належно обладнана «схованка», у якій вихованці перебуватимуть під час повітряної тривоги.Яка із цим ситуація на Волині та скільки закладів освіти уже готові розпочати навчання офлайн, розповілазаступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОВА«Усього на Волині – 1148 закладів освіти. Це навчальні заклади усіх форм та типів власності, зокрема і філії ВНЗ, центральні офіси яких розміщені в інших областях.Ті, в яких є найпростіші укриття», – каже Тетяна Соломіна.За словами освітянки, укриття у цих закладах обладнані відповідно до всіх методичних рекомендацій, які надали працівники ДСНС. До прикладу, одна із найголовніших вимог – наявність двох виходів.Станом на середу, 27 липня, обстежили 387 об’єктів, усі вони отримали певні рекомендації. Заклади загальної середньої та дошкільної освіти, які готові розпочати навчання в офлайн або змішаному режимі, нині залучають своїх працівників для підготовки цих укриттів. Батьки, розповідає пані Тетяна, теж допомагають.«Укриття треба оснастити вбиральнями, встановити генератори, які підтримуватимуть світло. Робота йде активно, однак є певні проблеми, які полягають не так у наявності коштів, як самого процесу оплати», – пояснює Тетяна Соломіна.Нині ж, зазначає Соломіна, надважливо провести навчання для дітей та вчителів щодо алгоритму дій на випадок повітряної тривоги. Окрім того, серйозне завдання для керівників освітніх закладів – влаштувати навчальних процес так, аби кількість вихованців, які одночасно перебувають у приміщенні, дозволяла безперешкодно дістатися до укриття. Для цього, каже, слід до дрібниць продумати розклад занять.І додає: якщо ж сховище у школі не передбачене – воно має бути в 10-хвилинній доступності від закладу. До прикладу, укриття, що у церкві, поруч із навчальним закладом.«Це не означає, що всі будівлі поблизу школи – укриття. Їх також мають оглянути працівники на дотримання усіх передбачених норм, як-от забезпечення питною водою. До того ж, це стосується шкіл, розміщених у сільській місцевості у першу чергу. Таких на Волині – 70%. Окремим з них – понад 100 років, тож йти мова про «безпечний підвал» не може», – тлумачить Тетяна Соломіна.