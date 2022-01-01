ЗСУ знищили російський броньований штурмовик Су-25
Сьогодні, 11:37
Українські захисники знищили російський броньований штурмовик Су-25 у Донецькій області.
Про це повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook.
"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів", - йдеться у повідомленні.
Захисники додали, що не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.
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Про це повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook.
"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! 29 липня на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів", - йдеться у повідомленні.
Захисники додали, що не зупинятимуться у знищенні ворога на українській землі.
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