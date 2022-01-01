Поїхав на роботу в Луцьк і зник: розшукують чоловіка з села Оздів

Поїхав на роботу в Луцьк і зник: розшукують чоловіка з села Оздів
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують Кудлюка Юрія Вікторовича, 19 квітня 1990 року народження, мешканця села Оздів. За допомогою до поліції звернулась дружина розшукуваного.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомо, що 25 липня чоловік поїхав на роботу у Луцьк та не повернувся. Наразі його місце знаходження невідоме. Мобільний телефон вимкнений.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 30-35 років, зріст близько 170-180 см, середньої статури, волосся чорне, коротке.

Чоловік був одягнутий у сині джинси, жовту футболку, чорні босоніжки. При собі мав чорну сумку.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Юрія Кудлюка. Якщо вам відома будь-яка інформація з приводу розшукуваного, прохання негайно телефонувати до поліції за тел: 0665403692 або на цілодобову лінію служби 102.



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Теги: розшук, Юрій Кудлюк
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