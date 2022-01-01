Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook станом на 30 липня.



Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:



‒ особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 1759 (+10) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,

‒ артилерійських систем – 906 (+6) од,

‒ РСЗВ - 258 (+0) од,

‒ засобів ППО - 117 (+0) од,

‒ літаків– 222 (+0) од,

‒ гелікоптерів– 190 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),

‒ крилатих ракет - 174 (+0),

‒ кораблів/катерів - 15 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,

‒ спеціальної техніки - 78 (+1).



Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.



Фото: Повітряне командування "Схід" MilitaryAviation.in.UA

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії ‒ 40 670 військових РФ.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook станом на 30 липня.Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:‒ особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 1759 (+10) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,‒ артилерійських систем – 906 (+6) од,‒ РСЗВ - 258 (+0) од,‒ засобів ППО - 117 (+0) од,‒ літаків– 222 (+0) од,‒ гелікоптерів– 190 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),‒ крилатих ракет - 174 (+0),‒ кораблів/катерів - 15 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,‒ спеціальної техніки - 78 (+1).Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.Фото: Повітряне командування "Схід" MilitaryAviation.in.UA

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