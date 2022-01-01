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Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні

Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні
Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії ‒ 40 670 військових РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook станом на 30 липня.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:

‒ особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 1759 (+10) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,
‒ артилерійських систем – 906 (+6) од,
‒ РСЗВ - 258 (+0) од,
‒ засобів ППО - 117 (+0) од,
‒ літаків– 222 (+0) од,
‒ гелікоптерів– 190 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2),
‒ крилатих ракет - 174 (+0),
‒ кораблів/катерів - 15 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од,
‒ спеціальної техніки - 78 (+1).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото: Повітряне командування "Схід" MilitaryAviation.in.UA

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Теги: втрати, ворог, Генштаб
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