У Нововолинську сталася пожежа у кафе
Сьогодні, 12:02
Ввечері 29-го липня у Нововолинську в кафе «Околиця» на вулиці Каурковій виникла пожежа.
Про це повідомляє БУГ.
Як згодом розповіли виданню рятувальники, сталося коротке замикання на кухні закладу.
На місці працювали вогнеборці з Нововолинська, Володимира та Іванич. Також приїхала швидка медична допомога.
Під час займання в кафе були відвідувачі. їх евакуювали. Медики на місці події розповіли, що потерпілих немає.
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Про це повідомляє БУГ.
Як згодом розповіли виданню рятувальники, сталося коротке замикання на кухні закладу.
На місці працювали вогнеборці з Нововолинська, Володимира та Іванич. Також приїхала швидка медична допомога.
Під час займання в кафе були відвідувачі. їх евакуювали. Медики на місці події розповіли, що потерпілих немає.
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