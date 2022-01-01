У Нововолинську сталася пожежа у кафе





Про це повідомляє



Як згодом розповіли виданню рятувальники, сталося коротке замикання на кухні закладу.



На місці працювали вогнеборці з Нововолинська, Володимира та Іванич. Також приїхала швидка медична допомога.



Під час займання в кафе були відвідувачі. їх евакуювали. Медики на місці події розповіли, що потерпілих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 29-го липня у Нововолинську в кафе «Околиця» на вулиці Каурковій виникла пожежа.Про це повідомляє БУГ Як згодом розповіли виданню рятувальники, сталося коротке замикання на кухні закладу.На місці працювали вогнеборці з Нововолинська, Володимира та Іванич. Також приїхала швидка медична допомога.Під час займання в кафе були відвідувачі. їх евакуювали. Медики на місці події розповіли, що потерпілих немає.

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