У Нововолинську сталася пожежа у кафе

У Нововолинську сталася пожежа у кафе
Ввечері 29-го липня у Нововолинську в кафе «Околиця» на вулиці Каурковій виникла пожежа.

Про це повідомляє БУГ.

Як згодом розповіли виданню рятувальники, сталося коротке замикання на кухні закладу.

На місці працювали вогнеборці з Нововолинська, Володимира та Іванич. Також приїхала швидка медична допомога.

Під час займання в кафе були відвідувачі. їх евакуювали. Медики на місці події розповіли, що потерпілих немає.

У Нововолинську сталася пожежа у кафе
У Нововолинську сталася пожежа у кафе

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Теги: кафе, пожежа, Нововолинськ
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