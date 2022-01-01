Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих у Оленівці військових, – омбудсмен





Про це у ефірі українських телеканалів заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає



«Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися», - поінформував омбудсман.



Водночас він зазначив, що не сказав, що Україна розпочала якісь домовленості щодо цього питання. Лубінець заявив, що мова йде про відповідний запит щодо, у тому числі, повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, щоб родичі могли їх отримати.



"І наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми всі запустили", - сказав уповноважений.



За його словами, якщо аналізувати цей заклад у Оленівці, то там є порушення усіх Женевських конвенцій.



«Зокрема, у принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян - там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед, у першу чергу, МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей, тощо», - уточнив він



Лубінець висловив думку, що міжнародники мають туди приїхати і взяти усі матеріали для експертизи.



«Це не будуть робити українські експерти, і на наш погляд, це не мають робити експерти рф – це мають робити міжнародні експерти з різних інституцій, по всьому світу, щоб максимально об’єктивним було розслідування цього злочину», - поінформував він.



Посадовець зазначив, що свідчення поранених українців будуть слугувати додатковим доказом того, що насправді там відбулося, - як відбувався процес переведення, що казали військовим, чому їх переводять, чому саме у цей барак.



«Тим більше що наскільки ми знаємо, якихось інших позитивних змін в умовах тримання – там нічого подібного не було. Тому запитань наразі багато, але повірте, ми робимо все, що можемо, що ми маємо робити», - сказав він.



За словами омбудсмана, наразі представники України вимагають, що поки росіяни не допускають туди представників української держави, то нехай допустять туди міжнародників.



Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що



Згодом Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок цього приблизно 40 людей загинули та 130 поранені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців у Оленівці Донецької області унаслідок теракту РФ.Про це у ефірі українських телеканалів заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини, передає Укрінформ «Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися», - поінформував омбудсман.Водночас він зазначив, що не сказав, що Україна розпочала якісь домовленості щодо цього питання. Лубінець заявив, що мова йде про відповідний запит щодо, у тому числі, повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, щоб родичі могли їх отримати."І наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми всі запустили", - сказав уповноважений.За його словами, якщо аналізувати цей заклад у Оленівці, то там є порушення усіх Женевських конвенцій.«Зокрема, у принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян - там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед, у першу чергу, МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей, тощо», - уточнив вінЛубінець висловив думку, що міжнародники мають туди приїхати і взяти усі матеріали для експертизи.«Це не будуть робити українські експерти, і на наш погляд, це не мають робити експерти рф – це мають робити міжнародні експерти з різних інституцій, по всьому світу, щоб максимально об’єктивним було розслідування цього злочину», - поінформував він.Посадовець зазначив, що свідчення поранених українців будуть слугувати додатковим доказом того, що насправді там відбулося, - як відбувався процес переведення, що казали військовим, чому їх переводять, чому саме у цей барак.«Тим більше що наскільки ми знаємо, якихось інших позитивних змін в умовах тримання – там нічого подібного не було. Тому запитань наразі багато, але повірте, ми робимо все, що можемо, що ми маємо робити», - сказав він.За словами омбудсмана, наразі представники України вимагають, що поки росіяни не допускають туди представників української держави, то нехай допустять туди міжнародників.Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли виправну колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області , де утримували українських полонених.Згодом Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок цього

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