На Волині перевірили 110 маршруток: у половини виявили порушення

Від початку тижня патрульні у складі спільної робочої групи перевірили 110 маршрутних транспортних засоби. З них 53 виявились з порушеннями.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Інформують, що під час перевірок увагу звертали, насамперед, на технічний стан транспорту, а також перевіряли наявність усіх необхідних документів.До прикладу, за день перевірили 12 транспортних засоби. У 3-х з них виявили порушення.Один водій керував транспортом з технічними несправностями. Ще два водії керували транспортними засобами без погоджених відповідними органами схем та розкладів руху. Також виявили злісного нелегального перевізника. Який займається перевезенням людей без усіх необхідних документів для здійснення перевезень пасажирів.Усіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності.Перевірки триватимуть і надалі.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що, спрямовані на посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення дотримання законності водіями та перевізниками в цій сфері, зниження рівня аварійності тощо.