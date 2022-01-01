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Вночі Росія обстріляла Миколаїв: є загиблий і поранені

Вночі Росія обстріляла Миколаїв: є загиблий і поранені
Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один із спальних районів міста Миколаєва.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень. За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальну інформацію уточнюють.

Окрім того, вночі, 30 липня, орієнтовно о 01:20 у Баштанській громаді Миколаївської області було декілька вибухів за містом. Попередньо - спрацювала ППО. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування. Крім того, зранку, 30 липня, відбулися обстріли територій поблизу с. Лепетиха та с. Кавказ. Електропостачання в громаді відновлене Криворізькими енергетиками.

У Вознесенському та Первомайському районах області день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Теги: Миколаїв, обстріл
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