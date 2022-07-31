Якою буде погода у Луцьку та в Україні загалом у неділю, 31 липня





Про це Наталка Діденко.



Згідно з її прогнозом, серйозні дощі поєднуватимуться із грозами, подекуди навіть градом та шквалами.



У Карпатах дощі будуть навіть небезпечними через потужність, адже можуть провокувати в окремих місцях селі та піднімати рівень води в річках.



Більша частина території України, навпаки, в неділю належатиме зоні впливу антициклону, тому переважатиме в більшості областей суха погода.



Спека домінуватиме, впродовж дня передбачається +27+31 градус, у південній частині та більшості центральних областей (окрім Вінниччини) очікується +29+33 градуси.



А ось у Західній Україні відчутно посвіжіє: там 31-го липня похолоднішає до +19+23 градусів.



У Києві неділя буде сухою, сонячною та спекотною, до +30 градусів.



Згідно з даними



Завтра ймовірна незначна активізація магнітного поля Землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 31 липня, циклон на ім'я Frieda стане причиною сильних злив у західних областях України.Про це повідомляє синоптикиняЗгідно з її прогнозом, серйозні дощі поєднуватимуться із грозами, подекуди навіть градом та шквалами.У Карпатах дощі будуть навіть небезпечними через потужність, адже можуть провокувати в окремих місцях селі та піднімати рівень води в річках.Більша частина території України, навпаки, в неділю належатиме зоні впливу антициклону, тому переважатиме в більшості областей суха погода.Спека домінуватиме, впродовж дня передбачається +27+31 градус, у південній частині та більшості центральних областей (окрім Вінниччини) очікується +29+33 градуси.А ось у Західній Україні відчутно посвіжіє: там 31-го липня похолоднішає до +19+23 градусів.У Києві неділя буде сухою, сонячною та спекотною, до +30 градусів.Згідно з даними Sinoptik , у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дощ із грозою удень зміниться на сильний дощ, який ближче до вечора повинен послабшати.Завтра ймовірна незначна активізація магнітного поля Землі.

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