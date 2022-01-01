Масове вбивство полонених в Оленівці: полк «Азов» запевнив, що Путіна чекає страта

Полк "Азов" розцінює удар по Оленівці - як акт публічної страти.Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків командира полку «Азов» майорякий також запевнив, що президента РФчекає страта, а фальшиву імперію - знищення."Ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Росія здійснила його через безкарність. Вони звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності", - сказав Надточій."Тому ми – АЗОВ, Україна як держава і весь цивілізований світ будемо болісно відбиватися, щоб Росія запам’ятала це раз і назавжди. Ми вже з’ясовуємо імена виконавців та організаторів розстрілу наших в’язнів. Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі.Ми їх знайдемо, де б вони не були – на окупованих територіях України, в росії чи в третіх країнах. Україна, як держава, забезпечить справедливе покарання", - йдеться у заяві.Надточій нагадав, що 24 години вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства."Я хочу нагадати Путіну, який несе особисту відповідальність за цей військовий злочин, що у домі повішеного про мотузку не говорять.Ви самі будете страчені. Разом з вашими шакалами і посольствами. Усе як ви любите - з усіма сертифікатами та печатками. За рішенням Міжнародного трибуналу.Варварська фальшива імперія буде знищена", - наголосив т.в.о командира полку.