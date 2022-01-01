Масове вбивство полонених в Оленівці: полк «Азов» запевнив, що Путіна чекає страта

Масове вбивство полонених в Оленівці: полк «Азов» запевнив, що Путіна чекає страта
Полк "Азов" розцінює удар по Оленівці - як акт публічної страти.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків командира полку «Азов» майор Микита Надточій, який також запевнив, що президента РФ Володимира Путіна чекає страта, а фальшиву імперію - знищення.

"Ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Росія здійснила його через безкарність. Вони звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності", - сказав Надточій.

"Тому ми – АЗОВ, Україна як держава і весь цивілізований світ будемо болісно відбиватися, щоб Росія запам’ятала це раз і назавжди. Ми вже з’ясовуємо імена виконавців та організаторів розстрілу наших в’язнів. Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі.

Ми їх знайдемо, де б вони не були – на окупованих територіях України, в росії чи в третіх країнах. Україна, як держава, забезпечить справедливе покарання", - йдеться у заяві.

Надточій нагадав, що 24 години вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства.

"Я хочу нагадати Путіну, який несе особисту відповідальність за цей військовий злочин, що у домі повішеного про мотузку не говорять.

Ви самі будете страчені. Разом з вашими шакалами і посольствами. Усе як ви любите - з усіма сертифікатами та печатками. За рішенням Міжнародного трибуналу.

Варварська фальшива імперія буде знищена", - наголосив т.в.о командира полку.


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Теги: Оленівка, азовці, вбивство, Росія
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