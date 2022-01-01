 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Полонених в Оленівці РФ могла вбити термобаричною зброєю

Полонених в Оленівці РФ могла вбити термобаричною зброєю
Характер пошкоджень колонії з українськими полоненими в Оленівці (Донецька область) вказує на те, що по ній вдарили точно не системою HIMARS. Швидше за все, це була російська термобарична зброя.

Про це повідомляють у Telegram міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Як відзначають в InformNapalm, Оленівка знаходиться на відстані приблизно 15 км від лінії фронту. І бити по цій меті рідкісними і дорогими ракетами GMLRS великої дальності немає сенсу, коли є можливість застосовувати 105-мм артилерійські снаряди вартістю близько 0,4% від ракети GMLRS.

"Оленівка роками була відомим табором військовополонених "ДНР" і концтабором (і десятиліттями виправною колонією). Настільки, що про це знали дружини військовополонених. Треба бути російським тролем або пропагандистом, щоб повірити, що Україна вразить таку ціль", - підкреслюють в організації.

Завдяки опублікованим російською стороною фото видно, що зруйнована будівля з бетонної цегли з тонким жерстяним дахом після удару залишилася на місці. Вибух був настільки слабкий, що ліжка не зрушили ані на сантиметр, проте вогнем завдано величезної шкоди. Також проти версії з ракетою говорить відсутність ударного кратера.

"Якби в Оленівку влучила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих... Вибухом би всіх розірвало, а не спалило живцем", - зазначили в InformNapalm.

Водночас спалює жертв, залишаючи тіла неушкодженими, саме термобарична зброя. Тобто Росія застосувала її, щоб спалити людей уві сні. Пошкодження будівлі, відсутність кратера від удару і відсутність пошкоджень від вибуху підтверджують це.

В InformNapalm схиляються до того, що швидше за все окупанти замкнули полонених в приміщенні, вистрілили через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А. Ці види боєприпасів знаходяться у бойовиків так званої "ДНР" з 2014 року.

Нагадаємо, в результаті теракту в Оленівці загинули не менше 50 українських полонених, Київ перевіряє списки жертв, які сьогодні оприлюднили в Росії.

Російська сторона звинувачує ЗСУ в нібито ударі з HIMARS по колонії в Оленівці. Україна ці звинувачення заперечує і вимагає провести міжнародне розслідування кривавої розправи над захисниками Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені, Оленівці, теракт, Росія, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На трьох напрямках ЗСУ відбили ворожі штурми, на Волинському – ситуація без змін. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:47
ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в окупованому Херсоні, рух неможливий
Сьогодні, 17:57
Вбивство полонених «азовців»: у РНБО назвали сім цілей, які переслідувала Росія
Сьогодні, 17:00
Армія РФ знову обстріляла Харків і область
Сьогодні, 16:35
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Полонених в Оленівці РФ могла вбити термобаричною зброєю
Сьогодні, 21:34
Масове вбивство полонених в Оленівці: полк «Азов» запевнив, що Путіна чекає страта
Сьогодні, 21:13
Експерт розповів, що буде з курсом долара у серпні
Сьогодні, 20:40
Якою буде погода у Луцьку та в Україні загалом у неділю, 31 липня
Сьогодні, 20:00
Україна починає обов'язкову евакуацію людей з Донеччини
Сьогодні, 19:01
Схожі новини
Масове вбивство полонених в Оленівці: полк «Азов» запевнив, що Путіна чекає страта Масове вбивство полонених в Оленівці: полк «Азов» запевнив, що Путіна чекає страта
Сьогодні, 21:13
Вбивство полонених «азовців»: у РНБО назвали сім цілей, які переслідувала Росія Вбивство полонених «азовців»: у РНБО назвали сім цілей, які переслідувала Росія
Сьогодні, 17:00
Зеленський прокоментував вбивство росіянами оборонців «Азовсталі» в Оленівці. ВІДЕО Зеленський прокоментував вбивство росіянами оборонців «Азовсталі» в Оленівці. ВІДЕО
Сьогодні, 00:33
За добу на Донбасі росіяни вбили 7 жителів За добу на Донбасі росіяни вбили 7 жителів
07 липень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Полонених в Оленівці РФ могла вбити термобаричною зброєю
Сьогодні, 21:34
 0
Масове вбивство полонених в Оленівці: полк «Азов» запевнив, що Путіна чекає страта
Сьогодні, 21:13
 0
Експерт розповів, що буде з курсом долара у серпні
Сьогодні, 20:40
 0
Якою буде погода у Луцьку та в Україні загалом у неділю, 31 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Україна починає обов'язкову евакуацію людей з Донеччини
Сьогодні, 19:01
 0
Медіа
відео
1/8