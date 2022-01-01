У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО

29 липня у Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися три автівки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Як виявилось, керманич автомобіля Volvo під час перестроювання на смугу для руху в попутному напрямку, не дотримався безпечного інтервалу та не надав переваги у русі автомобілю Fiat. В результаті чого відбулося зіткнення. Після чого транспортний засіб марки Fiat здійснив зіткнення з автомобілем Ford, який рухався в крайній правій смузі.Під час ДТП усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На водія Volvo склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.