Знайшли волинянина, який поїхав на роботу в Луцьк і зник
Сьогодні, 22:10
Розшукали Кудлюка Юрія Вікторовича, 19 квітня 1990 року народження, мешканця села Оздів, про зникнення якого повідомляла дружина.
Про це у Фейсбук написав брат зниклого Віталій Кудлюк.
Відомо, що 25 липня чоловік поїхав на роботу у Луцьк, після цього зник.
Наразі його місце знаходження відоме.
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Про це у Фейсбук написав брат зниклого Віталій Кудлюк.
Відомо, що 25 липня чоловік поїхав на роботу у Луцьк, після цього зник.
Наразі його місце знаходження відоме.
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