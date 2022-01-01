Знайшли волинянина, який поїхав на роботу в Луцьк і зник

Кудлюка Юрія Вікторовича, 19 квітня 1990 року народження, мешканця села Оздів, про зникнення якого повідомляла дружина.



Про це у Фейсбук написав брат зниклого Віталій Кудлюк.



Відомо, що 25 липня чоловік поїхав на роботу у Луцьк,



Наразі його місце знаходження відоме.

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