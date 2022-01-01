Окупанти посилюють терор у Херсоні

Окупанти посилюють терор у Херсоні
Російські окупанти перед проведенням так званого "референдуму" про приєднання до РФ посилюють фільтраційні процедури та терор у Херсоні.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.

"Для наших людей ця підготовка до шоу ("референдум" - ред.), на жаль, обернеться черговим посиленням фільтраційних процедур та терору.

Херсон окупанти "переривають" ґрунтовно – гаражі, підвали, горища, промислові та комунальні об'єкти".

"Заплановано було й низку поїздок областю з боку депутатів Держдуми РФ, а також посадових осіб високого рівня. Щоправда, попередній графік цих поїздок виявився "злитим", і його оркам доведеться, швидше за все, змінювати, до того ж не виключено, що добиратися до Херсона московським віпам доведеться по воді", – додав перший заступник голови Херсонської облради.

Соболевський порадив мешканцям дотримуватися максимальної обережності та триматися подалі від окупантів.

"Орки працюють за совковими методиками плановим методом, і їм просто необхідно закривати місячні та календарні планові показники за викритими екстремістами, диверсантами та партизанами", – зазначив він.

За словами Соболевського, в рамках підготовки до "референдуму" окупанти проводять маніпулятивні "громадські заходи" на кшталт форуму "Ми разом із Росією".

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Теги: окупанти, терор, Херсон
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