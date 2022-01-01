31 липня на Волині: гортаючи календар

31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Людмила Приймачук (на фото). А також особисте свято у ведучого Павла Приймачка.

Також вітаємо з Днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир. Усім бажаємо нехай кожен день буде сповнений добром та щастям.

Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська дзюдоїстка виборола «золото» у Словаччині
Сьогодні, 00:34
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добро все одно є і воно переможе: добрі новини від ВолиньPost за 30 липня
30 липень, 23:42
Окупанти посилюють терор у Херсоні
30 липень, 23:00
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
30 липень, 22:40
Схожі новини
30 липня на Волині: гортаючи календар 30 липня на Волині: гортаючи календар
30 липень, 00:00
29 липня на Волині: гортаючи календар 29 липня на Волині: гортаючи календар
29 липень, 00:00
27 липня на Волині: гортаючи календар 27 липня на Волині: гортаючи календар
27 липень, 00:00
23 липня на Волині: гортаючи календар 23 липня на Волині: гортаючи календар
23 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська дзюдоїстка виборола «золото» у Словаччині
Сьогодні, 00:34
 0
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добро все одно є і воно переможе: добрі новини від ВолиньPost за 30 липня
30 липень, 23:42
 0
Окупанти посилюють терор у Херсоні
30 липень, 23:00
 0
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
30 липень, 22:40
 0
Медіа
відео
1/8