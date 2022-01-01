31 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналістка(на фото). А також особисте свято у ведучогоТакож вітаємо з Днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир. Усім бажаємо нехай кожен день буде сповнений добром та щастям.Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.