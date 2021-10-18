Волинська дзюдоїстка виборола «золото» у Словаччині
Сьогодні, 00:34
Спортсменка Діана Семченко з міста Любомля у складі збірної України посіла перше місце в індивідуальній першості на XVІ Європейському юнацькому олімпійському фестивалі – ЄЮОФ-2022.
Про це пише Суспільне.
Змагання відбулися у словацькому місті Банська Бистриця. Волинянка виступила у ваговій категорій понад 78 кілограмів і принесла "золото" в скарбничку української команди.
На груповому раунді 17-річна дзюдоїстка перемогла хорватку Марцеліну Вранджес, завдяки чому отримала перепустку до фіналу.
У поєдинку за першість Діана Семченко боролася з француженкою Бінтібе Ланг. На третій хвилині поєдинку волинянці вдалося перевести боротьбу в партер, після чого покласти суперницю на лопатки та виконати утримання. У підсумку спортсменка виборола звання чемпіонки ЄЮОФ-2022.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Змагання відбулися у словацькому місті Банська Бистриця. Волинянка виступила у ваговій категорій понад 78 кілограмів і принесла "золото" в скарбничку української команди.
На груповому раунді 17-річна дзюдоїстка перемогла хорватку Марцеліну Вранджес, завдяки чому отримала перепустку до фіналу.
У поєдинку за першість Діана Семченко боролася з француженкою Бінтібе Ланг. На третій хвилині поєдинку волинянці вдалося перевести боротьбу в партер, після чого покласти суперницю на лопатки та виконати утримання. У підсумку спортсменка виборола звання чемпіонки ЄЮОФ-2022.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська дзюдоїстка виборола «золото» у Словаччині
Сьогодні, 00:34
31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилюють терор у Херсоні
30 липень, 23:00
У Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
30 липень, 22:40
Медіа