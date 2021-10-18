Волинська дзюдоїстка виборола «золото» у Словаччині

Діана Семченко з міста Любомля у складі збірної України посіла перше місце в індивідуальній першості на XVІ Європейському юнацькому олімпійському фестивалі – ЄЮОФ-2022.



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Змагання відбулися у словацькому місті Банська Бистриця. Волинянка виступила у ваговій категорій понад 78 кілограмів і принесла "золото" в скарбничку української команди.



На груповому раунді 17-річна дзюдоїстка перемогла хорватку Марцеліну Вранджес, завдяки чому отримала перепустку до фіналу.



У поєдинку за першість Діана Семченко боролася з француженкою Бінтібе Ланг. На третій хвилині поєдинку волинянці вдалося перевести боротьбу в партер, після чого покласти суперницю на лопатки та виконати утримання. У підсумку спортсменка виборола звання чемпіонки ЄЮОФ-2022.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменказ міста Любомля у складі збірної України посіла перше місце в індивідуальній першості на XVІ Європейському юнацькому олімпійському фестивалі – ЄЮОФ-2022.Про це пише Суспільне Змагання відбулися у словацькому місті Банська Бистриця. Волинянка виступила у ваговій категорій понад 78 кілограмів і принесла "золото" в скарбничку української команди.На груповому раунді 17-річна дзюдоїстка перемогла хорваткузавдяки чому отримала перепустку до фіналу.У поєдинку за першість Діана Семченко боролася з француженкою. На третій хвилині поєдинку волинянці вдалося перевести боротьбу в партер, після чого покласти суперницю на лопатки та виконати утримання. У підсумку спортсменка виборола звання чемпіонки ЄЮОФ-2022.

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