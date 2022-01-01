ЗСУ знищили два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога





Про це повідомляють у



Зазначається, що штурмова авіація Повітряних сил України на кількох стратегічних напрямках завдала потужних ударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння



Був знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".



Також під Ізюмом Авіація ЗСУ била по винищувачу ворога Су-30СМ, який раніше атакував українські штурмовики Су-25.



"На жаль, збити винищувач росіян не вдалося через велику відстань, втім, завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 відігнали, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.



Повітряні сили за добу знищили десятки окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська авіація за добу знищила два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти і до 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога.Про це повідомляють у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.Зазначається, що штурмова авіація Повітряних сил України на кількох стратегічних напрямках завдала потужних ударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєнняБув знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".Також під Ізюмом Авіація ЗСУ била по винищувачу ворога Су-30СМ, який раніше атакував українські штурмовики Су-25."На жаль, збити винищувач росіян не вдалося через велику відстань, втім, завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 відігнали, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.Повітряні сили за добу знищили десятки окупантів.

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