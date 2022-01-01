Відстрочка від призову для військовозобов'язаних жінок: назвали умови
Сьогодні, 05:35
В Україні військовозобов'язані жінки можуть отримати відстрочку від призову в трьох випадках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Згідно з документом, відстрочку від призову мають право отримати:
- Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
- Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, що проходить військову службу.
- Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Згідно з документом, відстрочку від призову мають право отримати:
- Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
- Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, що проходить військову службу.
- Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.
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