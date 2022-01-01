Відстрочка від призову для військовозобов'язаних жінок: назвали умови





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Згідно з документом, відстрочку від призову мають право отримати:



- Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

- Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, що проходить військову службу.

- Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні військовозобов'язані жінки можуть отримати відстрочку від призову в трьох випадках.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".Згідно з документом, відстрочку від призову мають право отримати:- Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.- Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, що проходить військову службу.- Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.

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